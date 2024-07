Olimpíadas 2024: Prova de triatlo é adiada e pode virar duatlo por conta da água do rio Sena

Uma das provas mais tradicionais das Olimpíadas corre o risco não ser realizada e sofrer uma adaptação em Paris. Por conta da qualidade do rio Sena, a disputa do triatlo pode virar um duatlo e excluir a parte aquática da modalidade. Nesta terça-feira (30), a disputa masculina individual, marcada para hoje, foi cancelada pela organização após novos testes apontarem que a água ainda tem um nível de bactérias elevado e atestarem que o rio não é seguro para banho.

A disputa iria ocorrer às 3h do horário de Brasília desta terça-feira (30). Com isso, uma nova testagem foi realizada horas antes da prova e constatou o problema.

Antes disso, treinamentos de reconhecimento no rio Sena já haviam sido cancelados pelo mesmo motivo. Agora, a organização vive um dilema entre cancelar a disputa aquática do triatlo e transformar a prova em duatlo ou mudar de local. A última opção é a mais difícil, pois a cidade francesa não tem muitas opções e a logística seria complicada.

Além da prova de triatlo, a maratona aquática, onde a brasileira Ana Marcela Cunha é uma das favoritas, marcada para o dia 8 (feminino) e 9 de agosto (masculino) também pode ser afetada. No entanto, até o momento, o cronograma segue o mesmo e a disputa está mantida no rio Sena.

Dias antes da abertura dos Jogos de Paris, a organização das Olimpíadas informou que o rio já estava apropriado para o banho após mais de 100 anos. A prefeita da cidade, Anne Hidalgo, assim como a ministra do esporte da França, Amélie Oudéa-Castéra, chegaram a entrar na água como uma forma de comprovar a limpeza total do Sena.

No entanto, após as chuvas na cidade, uma quantidade enorme de bactérias foi encontrada novamente nas águas do rio Sena. Agora, a organização deve adiar a prova até o dia 2 de agosto. O individual feminino, está marcado para a próxima quarta-feira (31), mas ainda é dúvida. Dia 5 de agosto é o revezamento misto por equipes, que ainda segue mantido.

A modificação do triatlo para o duatlo é uma situação prevista pela World Triathlon (União Internacional de Triatlo). Caso ocorra a retirada da natação, serão acrescentados 5 km de corrida antes do ciclismo, substituindo, assim, os 1.500m de nado. Os 40km de bicicleta seguem mantidos e depois mais 10km da corrida final.

Investimento francês

Desde que Paris foi anunciada como sede das Olimpíadas em 2024, o governo francês investiu mais de R$ 7 bilhões para limpar o rio Sena e melhorar a qualidade da água. O local, inclusive, foi o grande destaque da abertura dos Jogos Olímpicos e a principal propaganda da organização.

Desde a abertura das Olimpíadas, testes diários estão sendo feito no rio e com a chuva, a quantidade de bactérias aumentou significativamente, impedindo a liberação para o banho ou disputa de provas.