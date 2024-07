Olimpíadas 2024: No handebol, Brasil supera a Espanha e estreia com vitória nos Jogos de Paris

A seleção feminina de handebol estreou nas Olimpíadas de Paris 2024 da melhor forma possível contra a Espanha. Além da vitória maiúscula por 29 a 18, as brasileiras fizeram um jogo impecável na manhã desta quinta-feira (25), na Arena Paris Sul. Esta foi a primeira vitória do Brasil diante do time espanhol em Jogos Olímpicos.

O time do Brasil entrou em quadra muito confiante, organizado e forte - tanto no setor ofensivo quanto no ataque. O destaque do jogo foi a goleira Gabriela Moreschi, que fechou a trave brasileira. A arqueira teve um aproveitamento de 45% no jogo, o que garantiram o resultado final para a seleção.

Na frente, a equipe do Brasil também deu show. Foram 29 arremessos convertidos em 44 tentativas, o que representa 66% de aproveitamento. Desde o início da partida, a seleção se manteve na frente e aos poucos foi neutralizando o ataque espanhol e convertendo as bolas em gols.

Gabi foi o destaque do Brasil na partida (THUILLIER/AFP)

Assim, no final, a equipe brasileira conseguiu fechar do duelo com uma vantagem de 11 gols. No outro jogo do grupo B, a Holanda venceu a Angola por 34 a 31. Além disso, nesta tarde, às 14h, a Hungria vai encarar a França, dona da casa, também pela chave do Brasil.

Esta é a sétima participação da seleção feminina em Olimpíadas e a equipe está em busca da primeira medalha. A melhor campanha do time foi o quinto lugar nos Jogos do Rio, em 2016. Em Tóquio, o resultado foi frustrante, com o grupo caindo na fase de grupos.

O segundo compromisso das brasileira nos Jogos de Paris é na madrugada de domingo (28), às 4h, contra a Hungria. Uma nova vitória vai colocar o Brasil e uma boa posição na briga pelas duas primeiras colocação.