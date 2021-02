O portal OLiberal.com transmitirá a final do Parazão Free Fire 2021, com os jogos marcados para terça-feira (23) e quinta-feira (25), a partir das 20h. O torneio de e-sports conta com a participação de 12 equipes que disputam o prêmio de R$400.

A transmissão terá apresentação do Youtuber Dom Sousa. Ele falou sobre a expectativa da final.

"A minha expectativa para as finais do Parazão são as melhores possíveis. Tô muito feliz pelo trabalho que estamos fazendo desde o ano passado e fica nítido o crescimento do cenário de free fire aqui em belém e no Estado. Com o apoio da O Liberal nas transmissões nem consigo imaginar o que vem por aí depois. Vai ser um marco aqui para a gente do free fire e isso pode abrir portas para o E-Sport. Só posso agradecer ao will, organizador do Parazão por ter me escolhido como Streamer oficial e agradecer aos Carlos Fellip [OLiberal] pela oportunidade também", afirmou.

