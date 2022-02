Obras no estádio municipal de Ananindeua avançam

Acompanhado do Diretor de Infraestrutura do Ministério da Cidadania e representantes da Caixa Econômica Federal, o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, visitou as obras do Estádio Municipal, que foi retomada em 2020 após convênio entre a prefeitura e o Governo do Estado, tem prazo de entrada para os próximos dois anos.

A comitiva municipal também teve a presença de equipes técnicas da prefeitura, que observaram as instalações e o andamento da obra. Atualmente, a praça esportiva já teve instaladas a iluminação pública, catracas, vestiários, banheiros, hidro sanitária e regularização do piso da área da bilheteria.

Equipes seguem trabalhando no local. (Ricardo Amanajás) Equipes seguem trabalhando no local. (Ricardo Amanajás)

Depois de entregue, o novo palco de esportes do município de Ananindeua deve contar com a capacidade para até 10 mil pessoas.