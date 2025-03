Novo complexo esportivo no Mangueirão promete potencializar o esporte no Pará

Belém se tornou um grande centro de eventos esportivos na região Norte. Além de voltar a receber um jogo da Seleção masculina de futebol, a capital paraense também foi palco do Pré-Olímpico feminino de basquete, das qualificatórias para a American Cup masculina, da Superliga de vôlei, entre outros. Com isso, o Estado do Pará está construindo uma grande estrutura para fomentar e desenvolver o esporte local.

O Complexo Esportivo do Novo Mangueirão está sendo construído na área ao redor do estádio olímpico. A construção do espaço tem como objetivo desenvolver o esporte no Estado e criar um espaço de lazer para a população.

"Vai ser um grande complexo esportivo para estimular o esporte, a convivência das pessoas que vão ter acesso a esse espaço, controlado através da Seel. Teremos profissionais conduzindo todos os que queiram utilizar, claro que com regulamento, horários, critérios, para que a gente possa preservar. Mas vai ser aberto ao público, de uso contínuo, para que a gente possa ter nessa área uma convivência social, com pessoas de todas as idades, mas também para podermos ter futuros atletas aqui", declarou Cássio Andrade, titular da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer do Pará.

O projeto está sendo construído pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), mas será administrado pela Seel e tem aproximadamente 121 mil m². Segundo Cássio Andrade, a construção toda terá duas fases. A primeira está com 90% das obras concluídas e está prevista para ser entregue em julho, com as três quadras poliesportivas, que devem ser usadas para a prática de vôlei, basquete, tênis e outros, um campo de areia, duas arquibancadas, serviço de drenagem, pavimentação para acesso e iluminação pública.

Espaço será administrado pela Seel, que está sob a gestão do secretário Cássio Andrade (Thiago Gomes / OLiberal)

"Nós estamos finalizando uma belíssima obra, que é o grande complexo esportivo. Aqui temos duas quadras poliesportivas, duas quadras de areia, que podem ser usadas para o futevôlei, beach tennis e até mesmo o futebol de areia. Agora, nós fizemos a pesquisa para o orçamento para fazer a pista de skate, academia ao ar livre, quiosques para ter uma área para a população e toda iluminada e com uma área de playground também", detalhou Cássio Andrade.

Com o complexo esportivo, a Seel espera viabilizar a ação de mais projetos sociais para fomentar as modalidades no estado, como o tênis, vôlei e o basquete. O secretário Cássio Andrade destacou que a secretaria apoia várias iniciativas realizadas no Mangueirão e no Ginásio Mangueirinho e, com os novos espaços, espera crescer ainda mais para que os esportes se fortaleçam ainda mais.

Além disso, o espaço completo terá pista de skate, acessibilidade, dois campos de futebol, com grama sintética, área de lazer e playground.

"O complexo vai ser inaugurado já com projeto de ampliação, que é trazer a pista de skate, academia ao ar livre, os quiosques e outras atividades esportivas. Por etapas, nós queremos transformar essa área em um grande complexo de convivência social e de esportes para a população. Então, a cada inauguração, vai ter um esporte novo, para que a gente possa transformar essa área do Mangueirão em uma área viva e pulsante de energia, alegria, festa e esporte", afirmou.

Os campos de futebol são um dos grandes destaques do espaço. O local terá grama sintética e está sendo feito de acordo com os padrões oficiais. Conforme informou o secretário Cássio Andrade, a Federação Paraense de Futebol (FPF) está contribuindo com informações sobre os espaço.

Complexo esportivo do Mangueirão Obras devem ser entregues em julho Thiago Gomes / O Liberal Cássio Andrade, secretário da Seel, Ana Paula Alves, chefe de gabinete, e o secretário adjunto, José Francisco Thiago Gomes / O Liberal Complexo terá duas arquibancadas Thiago Gomes / O Liberal Espaço tem aproximadamente 121 mil metros quadrados Thiago Gomes / OLiberal Campos de futebol são destaque no complexo Thiago Gomes / OLiberal

O principal objetivo, além de promover ações voltadas para o futebol, é criar um espaço que sirva para o treinamento de equipes paraenses e até mesmo de clubes visitantes, como ocorreu este ano com Flamengo e Botafogo. Os times acabaram treinando nas dependências de Remo e Paysandu, respectivamente, durante a estadia em Belém para a final da Supercopa do Brasil.

"Tem um campo de futebol com oito mil metros quadrados, que as nossas equipes estão estudando e pedindo opiniões junto à Federação Paraense de Futebol e a CBF para fazer a melhor divisão. A ideia inicial é fazer dois campos de futebol, com quatro mil metros cada um, com grama sintética para que sejam usados para treinos de clubes e visitantes", apontou Cássio Andrade.

Projeto prevê dois campos com grama sintética (Thiago Gomes / OLiberal)

Além de tudo isso, o secretário revelou que um dos novos projetos do Estado é a construção do primeiro ginásio Paralímpico do Pará, que ficará localizado ao lado do complexo. Com estrutura de grande porte que está sendo construída, o projeto é transformar a área em um grande centro, que incluirá também o Estádio Olímpico Mangueirão e o Ginásio Mangueirinho.

"[O entorno aqui se torna um grande complexo. Mangueirão, Mangueirinho e agora esse complexo esportivo. A partir do mês que vem, vai ser feita uma licitação, com recurso do Governo Federal, no valor de 5 milhões, para construir, ao lado do complexo, o primeiro ginásio paralímpico do estado do Pará. Ou seja, o Mangueirão não é só um estádio de futebol, mas ele reúne inúmeras atividades esportivas e de lazer para a nossa população", finalizou Cássio Andrade.