Novidade: OLiberal.com vai transmitir torneios de Beach Tennis; saiba mais

Em parceria inédita, o grupo Liberal.com irá transmitir as emoções de um esporte que tem ganhado muitos adeptos na capital paraense. A prática do Beach Tennis tem ganhado cada vez mais espaço no circuito esportivo do estado e a partir do próximo dia 26, até o dia 29, será disputado o Campeonato Paraense da modalidade, com transmissão nas plataformas do grupo O Liberal, em parceria com o canal InfoBeach, no YouTube.

O “esquenta” da novidade será nas semifinais e finais do campeonato da Assembleia Paraense, que acontecem nesta sexta, às 18h30 e 22h, e sábado, às 10h16, onde os internautas poderão acompanhar as partidas e conhecer um pouco mais da modalidade, que terá a apresentação e narração de Ingrid Marcelino, que também é árbitra e atleta da modalidade.

Segundo ela, a novidade levará ao grande público interessado em atividades esportivas a conhecer melhor o esporte. “Através das transmissões vejo que o Beach Tennis terá um crescimento sensacional. As pessoas ainda acham um esporte elitizado, mas não é. Nele joga a família toda. Podem participar crianças, jovens, idosos. É um esporte fácil e com um mês, dois meses, é possível disputar um torneio. Acho que vai ser muito positivo”, destaca.

A história do esporte nasceu nas areias escaldantes de Ravena, na costa nordeste da Itália, em 1987. Surgiu de uma mistura entre o tênis tradicional, vôlei de praia e badminton. A profissionalização começou a partir de 1996, com a delimitação de regras e práticas.

A nível internacional, o esporte tem como entidade central a Federação Internacional de Tênis, alcançando todos os continentes, incluindo o Brasil, onde começou a ser praticado a partir de 2008, primeiramente no Rio de Janeiro, espalhando-se em seguida pelas cidades litorâneas até atingir a capital paraense. Há cerca de um ano e meio Ingrid conheceu o Beach Tennis, e a partir de uma necessidade no período da pandemia, a paixão virou profissão.

“A história com o Beach Tennis começou pra minha mãe assistir os jogos que eu participava, durante um período mais recente da pandemia. Aí eu criei o InfoBeach para ela assistir. Desde o primeiro dia as pessoas ficaram curiosas e pediram para transmitir mais partidas. Desde então começou a pegar. Já começaram a entrar torneios, e as pessoas perguntavam se eu ia transmitir. Acabei sendo cobrada e assim as coisas foram acontecendo. Quando tem torneio as pessoas já perguntam”, revela.

Ingrid filma e narra as partidas, além de auxiliar no desenvolvimento do esporte, por ser atleta e árbitra credenciada. “O Beach Tennis é dividido por classes, no caso A, B, C e D. No C e D. eles não sabem muitas regras, então eu auxilio nessa parte, explico como funciona, direciono”, detalha.

O Beach Tennis é disputado em duplas e é dividido em sets. Neles a marcação dos pontos avança através das pontuações em 15, 30, 40 e game. ‘Game’ é o nome que se dá para quando uma dupla atinge quatro pontos, contabilizados através dos números 15, 30 e 40. O quarto ponto é chamado de ‘Game’. Cada set é disputado em seis games, no caso dos sets simples, e oito games para os sets longos.

A I etapa do Campeonato Paraense de Beach Tennis acontecerá em dois finais de semana, dos dias 19 a 22 de maio e de 26 a 29 de maio.

Serviço:

Em 20 a 22 de maio/22

Categorias: ”C “e “D” (iniciante)

- Dupla Feminina

- Dupla Masculina

- Dupla Mista

- Simples

- Sub-16 e sub-18

Em 25 a 28 de maio/22

Categorias: ”A”, “B”, +40, +50 e PRO

- Dupla Feminina

- Dupla Masculina

- Dupla Mista

- Simples

- +40, +50 e Pró somente categorias FEMININA E MASCULINA. Não haverá mista e nem simples.

Todas as categorias só acontecerão com o mínimo de 10 duplas inscritas. O local dos jogos será na D'Beach arena, na Travessa Pirajá, 233, bairro da Pedreira. A realização é da Federação Paraense de Tênis.