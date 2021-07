Beach Tennis invade Belém e se torna esporte do Verão Amazônico

Areia e sol. A dupla perfeita do verão chegou com tudo, também no mundo do esporte, aqui no Pará. O beach tennis, prática não muito conhecida em Belém, tem virado febre no clima quente da Amazônia. Na capital, um estabelecimento dedicado à prática do esporte tem relatado o aumento na procura de novos atletas.

"Estamos muito felizes com o retorno. A procura tem sido imensa. Nossos meios de comunicação não param. Aqui, nós oferecemos aulas experimentais e treinos regulares. A procura tem sido imensa", disse Nilde de Souza, proprietária do espaço D'Beach, um dos poucos em Belém que oferecem a modalidade.

A proprietária conta que outros esportes 'de praia' estão sendo procurados. Futvôlei e vôlei de praia estão entre os 'queridinhos' dos atletas"

Nilde conta que é praticante e apaixonada pelo esporte. Ela fala que o beach tennis trás um clima "leve e praiano" ao esporte, o que combina perfeitamente com as altas temperaturas do "verão amazônico".

Esporte pode ser praticado em duplas ou solo (Cláudio Pinheiro)

Além disso, Nilde conta que o esporte não tem a "rigidez" que outras modalidades demandam. Você pode jogar ao som da sua música favorita e confraternizando com amigos.

"O beach tennis vicia. Você joga com música, pode comer alguma coisa, bebe algo. É bem praiano. Com o beach tennis você frequenta a praia no ano todo", reforça.

Além da diversão, a modalidade tem sido muito procurada pelos benefícios à saúde. Veja os benefícios de uma partida:

Alto gasto de calorias; cerca de 500 por partida

Melhora o condicionamento cardiorrespiratório

Ativa músculos de todo o corpo

Melhora o desenvolvimento motor

Conheça melhor o beach tennis

O beach tennis foi criado em meados de 1987 na província de Ravennana, na Itália. A profissionalização, no entanto, veio apenas em 1996.

O esporte é uma mistura de vôlei, tênis e frescobol. As quadras são de 16 metros de comprimento, divididas por uma rede de 1,7 metro de altura. O esporte pode ser praticado em duplas ou individualmente.

O objetivo do jogo é devolver a bola para o campo adversário, sem fazer com que ela toque no chão, assim como no vôlei.

No entanto, no beach tennis a contagem dos pontos é igual a do tênis. Ou seja:

Primeiro ponto: 15

Segundo ponto: 30

Terceiro ponto: 40

Quarto ponto: “game”

Quem conquistar 6 games primeiro, vence o set.

As partidas são disputadas em melhor de 3 ou 5 sets.