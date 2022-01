Novak Djokovic terá visto revogado e será deportado, diz jornalista político australiano

Jornalista político australiano, colunista do The Saturday Paper, informou em sua conta no twitter, que Novak Djokovic terá o visto revogado novamente nesta quinta-feira pelo Ministro de Imigração, Alex Hawke.

Caso se confirme a notícia, Djokovic seria deportado e assim impedido de entrar no país por três anos. Se a notícia for confirmadA, Djokovic teria direito também a um novo recurso o que poderia fazer com que o número 1 voltasse ao tribunal e novamente fique preso no hotel de refugiados.

O sorteio do Australian Open sai nesta quinta (13) às 15 horas locais, 1h da madrugada no Brasil.

O sérvio se desculpou por alguns erros, entre eles o de marcar errado que não teria viajado nos últimos 14 dias antes de vir ao país.