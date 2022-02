Novak Djokovic deve vacinar-se contra covid-19 para não perder títulos e ranking, diz biógrafo

Depois de ficar de fora do Australian Open, o primeiro torneio grand slam da temporada, por não ter se vacinado contra a covid-19, o tenista sérvio Novak Djokovic pode ter revisto a decisão, segundo o biógrafo do atleta, Daniel Muksch.

O número 1 do ranking mundial teve seu visto cancelado pelas autoridades australianas, deixando escapar a chance de passar à frente dos seus concorrentes diretos, o espanhol Rafael Nadal, campeão do torneio, e o suíço Roger Federer.

Segundo Muksch, o sérvio tem se mostrado disposto a mudar de ideia, ao perceber que, sem disputar os principais torneios do mundo, tende a cair do topo do ranking e no número de grand slam vencidos por ele, em comparação aos rivais.

"Pelo que eu ouço de seu entorno, acredito que ele esteja para se vacinar. Talvez a final em Melbourne tenha contribuído para isso. Os 21 títulos de Rafael Nadal estão o impulsionando nesse sentido", disse em entrevista ao jornal austríaco “Heute”.

Djokovic, Nadal e Federer estavam empatados no número de conquistas de grand slam, mas a vitória do espanhol o colocou na frente, com 21 títulos. Apesar disso, Djokovic pode empatar e virar a contagem, caso resolva tomar a vacina, podendo assim disputar os Masters 1000 de Miami e o Indian Wells. Sem eles, o tenista corre o risco de perder também o primeiro lugar no ranking da ATP.