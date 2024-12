Netflix vai transmitir jogos da NFL no dia do Natal; saiba quais

A Netflix, maior plataforma de streaming do mundo, anunciou um acordo inédito com a NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos, para transmitir jogos do dia de Natal até 2026. A informação foi divulgada pelo jornal The Wall Street Journal. Pelo contrato, a Netflix transmitirá dois jogos em 2024, um em 2025 e outro em 2026, com o valor de 75 milhões de dólares por jogo no primeiro ano.

A temporada 2024-25 da NFL, cuja tabela foi publicada nesta semana, terá dois confrontos na data comemorativa: Kansas City Chiefs x Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens x Houston Texans. Desde 2021, a liga inclui jogos no Natal, estratégia que tem rendido bons resultados em audiência. A diferença em 2024 será o dia da semana — uma quarta-feira, dia atípico para partidas de futebol americano.

O acordo reflete o crescente interesse da Netflix em eventos esportivos ao vivo. Em 2023, a empresa transmitiu um evento especial com pilotos de Fórmula 1 jogando golfe no Natal. Para este ano, está programada uma exibição de tênis entre os espanhóis Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. Nos próximos meses, a plataforma ainda exibirá uma luta de boxe entre o ex-campeão mundial Mike Tyson e o influenciador Jake Paul, além de eventos de wrestling da WWE.

Spencer Wang, vice-presidente de finanças da Netflix, explicou que a parceria com a NFL é parte de uma estratégia maior para criar momentos de grande impacto entre os assinantes. “Esses jogos representam uma oportunidade única para oferecer experiências inovadoras e memoráveis”, afirmou ao The Wall Street Journal. Apesar do investimento, Wang ressaltou que a empresa não está mudando seu foco para transmissões esportivas, mas busca diversificar sua oferta de conteúdos.

A relação entre Netflix e NFL já tem histórico. A plataforma produziu a série Quarterback, que acompanhou jogadores da liga durante a temporada 2022-23, e prepara para este verão o lançamento de Receiver, um documentário que destacará a rotina de atletas da temporada 2023-24.