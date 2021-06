A NBA Basketball School, escola oficial da maior liga de basquete do mundo, chegou em Belém. Ela vai funcionar no complexo esportivo da Companhia Belém Academia, localizada na rua Municipalidade, 489, no bairro do Reduto. O lançamento ocorreu na noite desta sexta-feira (11), com o All Star Day, no qual meninos e meninas puderam vivenciar a experiência da metodologia da NBA.

O principal objetivo é promover o desenvolvimento de meninos e meninas de 5 a 18 anos, com a metodologia aplicada pela maior e mais qualificada liga de basquete do mundo. O local dos treinos tem quadra poliesportiva de dimensões oficiais, com piso de tartan e tabelas de basquete certificadas pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

“Chega em Belém sendo um marco no basquete da cidade. Mais do que técnicas, nós transmitimos valores para formação do cidadão de caráter e ética da sociedade. O objetivo está de acordo com nossa crença em promover a saúde e bem-estar inspirando jovens e adultos na prática de esportes e atividades físicas, em um ambiente moderno e seguro. A NBA Basketball School é uma escola de basquete referência para formar e desenvolver atletas e valores, fundamentais para a formação das pessoas. E também o céu é o limite. Temos que acreditar nos nossos sonhos. E a NBA Basketball School chega em Belém para dar essa visibilidade aos jovens atletas, participando de torneios nacionais. O céu é o limite para essa criançada. Espero que aproveitem e sintam-se em casa com toda a estrutura oferecida”, afirmou Khalil Nassar, diretor da Companhia Belém Academia.

O estudante Fred Erichsen, de 14 anos, vai fazer parte da turma do NBA Basketball School. Ele conta que o basquete faz parte da vida dele, começando com o avô, depois passou para o pai e agora é ele quem vive esse momento da modalidade. Para Fred, a NBA Basketball School será uma vitrine para os talentos que existem no Pará.

"Meu pai foi jogador de basquete, atuou no Remo. Meu avô também jogou na seleção brasileira. É algo de família, que está no sangue, uma paixão desde criança. Meus treinos mais técnicos são recentes, mas a paixão pelo esporte é desde a infância. Eu sou sub-15 no Remo e meu tio fez a proposta para eu vir. Meu primo veio também. Eu decidi vir conhecer e experimentar. Acho que é uma boa oportunidade. É uma vitrine para gente de todo o lugar e com treinadores qualificados", comentou o adolescente.

As Aulas do NBA Basketball School serão na segunda-feira e quarta-feira, das 15 até 18 horas, com turmas a partir de 5 até 18 anos. Para mais informações só entrar em contato pelo telefone (91) 99338-7055.