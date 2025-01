Nas duplas, Bia Haddad estreia com vitória no WTA de Adelaide, na Austrália

A brasileira Bia Haddad Maia começou a temporada de 2025 com vitória. No último domingo (5), ao lado da alemã Laura Siegemund, no WTA 500 de Adelaide, a tenista derrotou a dupla número 3 do ranking mundial, Lyudmyla Kichenok e Chan Hao-ching, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0.

Com o resultado, a brasileira e a alemã avançaram para as quartas de final do torneio. Esta é a primeira competição de Bia na temporada. Haddad segue sendo a melhor tenista do Brasil, entre homens e mulheres, com a melhor posição no ranking mundial.

A dupla de Bia conseguiu dominar o jogo do início ao fim. Mesmo as adversárias sendo top 3, a brasileira e a alemã não se intimidaram e conseguiram cinco break points no jogo, além de não terem cedido um game para Kichenok e Hao-ching no segundo set.

Bia Haddad ainda tem outro compromisso no WTA de Adelaide. No simples, a tenista vai encarar a estadunidense Madison Keys, 20ª no ranking. O jogo ocorre nesta segunda-feira (6), às 21h30.