Muay Thai: paraense é convocado por equipe de São Paulo para focar em carreira profissional

O sonho de qualquer atleta no início da carreira é conseguir se consolidar profissionalmente no esporte. Em busca disso, muitos até mesmo mudam de estado para tentar novos rumos para alcançar os objetivos. É o caso do lutador paraense de muay thai Gabriel Lopes, mais conhecido como ‘Shock’, que se mudou para São Paulo para integrar o Bravo Team.

A equipe, comandada mestre Marcelo Calegari, tem se destacado no cenário da modalidade nacionalmente. Atualmente, um dos integrantes é o campeão Francisco Mairon, um dos grandes nomes da modalidade, que acumula mais de 300 mil seguidores no Instagram. Para Gabriel, integrar a equipe era um sonho.

“Tudo começou quando eu queria muito lutar com um cara que eu sou fã que é o Francisco Mairon, e meu advogado, Lucas, me ajudou a me aproximar mais do Francisco até o convite de fazer parte da equipe, que a gente não esperava, surgir. De imediato eu aceitei, foi algo inacreditável, fiquei muito feliz. Logo depois o mestre Calegari entrou em contato comigo e acertamos a minha ida para São Paulo”, disse.

Gabriel, que iniciou no esporte em 2017 por hobbie, viu o sonho de se tornar atleta crescer. Ele já acumula um cartel vitorioso no muay thai: ao todo já foram 28 lutas, com 21 vitórias e 7 derrotas.

“Hoje eu sou campeão da Copa Guerreiros Thai, Campeão Paraense, bi-campeão Brasileiro, que conquistei em Porto Alegre e outro em Canaã. Também sou campeão do War Champions, que rolou em Fortaleza, e do NPK, que aconteceu em Goiânia, entre outros títulos quatro cinturões eu conquistei”, contou.

Agora, no Bravo Team a expectativa de Gabriel é crescer como atleta profissional, enfrentando rivais de níveis cada vez mais altos para se tornar um dos grandes nomes do cenário nacional.

“Meu objetivo no muay thai é poder mostrar para a geração que me acompanha que um sonho só é possível se você arriscar e não desistir. Também quero dar uma boa condição para minha família através do esporte e deixar uma história pra servir de exemplo para o meu Estado do Pará”, finalizou.