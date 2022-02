Well Mutante conquista o GP do Colisão Fight Night, em Goianésia

O Colisão Fight Night realizou a sua sexta edição na cidade de Goianésia (PA), no Centro de Treinamento Mutante FightTeam. O evento teve um super GP (Grand Prix) na categoria ate 84 Kg, no qual Well Mutante foi o grande vencedor. Confira os resultados oficiais:

Colisão Night Fight 06

Lutas casadas

Magno Santos venceu Mauricio Santos na decisão unânime dos juizes

Hugo Silveira venceu Jailson Cabelin na decisão unânime dos juizes

GP

Well Mutante venceu Cleiton Laia por nocaute técnico aos 4:30 do 1º round

Edivan Souza venceu Carlos Cupin por finalização (Mata Leão) aos 2:40 do 2º round

Final GP

Well Mutante venceu Edivan Souza venceu por nocaute técnico aos 3:45 do 1º round

Douglas D’Silva encara Sergey Morozov neste sábado

O paraense Douglas D'Silva irá encarar o cazaque Sergey Morozov no UFC 271, que acontece neste sábado (12) em Texas, nos Estados Unidos, pelo peso-pena. O lutador paraense pediu apoio dos brasileiros e está confiante. “Estarei mais uma vez representando o meu Brasil e minha amada Castanhal no maior evento de MMA do planeta. Conto com a torcida de todos e vamos juntos trazer mais uma vitória”, escreveu em sua conta no Facebook.

Jungle Fight está de volta ao Sportv

O maior evento de MMA da América Latina está de volta às origens, e em dose dupla. Além de retornar a Manaus, em sua 105ª edição, o Jungle Fight também voltou para a grade do Sportv/Combate, que transmite o show do próximo domingo, dia 13, ao vivo, a partir das 18h (horário de Brasília).

Fhabio Mir confirmado no STF 33 em São Paulo

O SFT confirmou seu primeiro card de MMA em 2022 para o dia 12 de março, com uma disputa de cinturão que promete fortes emoções. Teremos a participação do atleta paraense Fhabio Mir, que terá pela frente o atleta o atleta Paulo Pizzo. A luta será na categoria peso-galo (Ate 61 Kg).

Adesanya renova vínculo com UFC

O atual detentor do título dos médios do UFC assinou um novo contrato de várias lutas. Empresário de Israel Adesanya e representante da empresa Paradigm Sports – que também cuida da carreira do ex-campeão duplo Conor McGregor -, Tim Simpson, foi o responsável por anunciar o novo vínculo do nigeriano com o UFC.

“Estamos muito felizes com os termos do novo acordo promocional de Israel Adesanya com o UFC. Israel, realmente, merece estar na posição em que está e estamos ansiosos por mais prósperos anos com o UFC”, afirmou.

Yoel Romero x Melvin Manhoef no Bellator Paris

Yoel Romero tentará conquistar sua primeira vitória no Bellator quando conhecer um colega veterano em maio. Romero, ex-desafiante ao título dos médios do UFC, deve enfrentar Melvin Manhoef na luta co-principal do Bellator Paris no dia 6 de maio na Accor Arena, anunciou a promoção nesta quinta-feira.

Dhiego Lima anuncia aposentadoria do MMA aos 33 anos

Conhecido pela sua longa passagem no UFC, o brasileiro Dhiego Lima anunciou sua aposentadoria do MMA aos 33 anos de idade. A confirmação veio na última quarta-feira (9), através do próprio atleta, por meio de sua conta oficial no Instagram, onde ele deu breves detalhes sobre a decisão, como conta a seguir.

“Pessoal, estou fazendo este post para anunciar que vou me aposentar das lutas. Meu tempo e o tempo de Deus são completamente diferentes, sinto que estou no meu auge, mas Ele tem planos maiores e melhores para a minha vida. Eu sei quando Deus fala comigo e Ele deixa claro que meus dias de luta acabaram.