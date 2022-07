Urijah Faber é o novo empresário de Deiveson Figueiredo "Deus Guerra"

Atual campeão dos moscas do UFC, Deiveson Figueiredo rompeu com o empresário Wallid Ismail nos últimos dias. Sem perder muito tempo, o “Deus da Guerra” anunciou parceria com Urijah Faber, atualmente no Hall da Fama do Ultimate. O ex-lutador passa a ser o novo empresário do paraense. Na busca por um novo empresário, Deiveson acabou fechando contrato com a empresa liderada por Faber. Além do brasileiro, a companhia agencia atletas de renome como Stipe Miocic, Chris Weidman, Tony Ferguson e Sean O’Malley.

Fabricio Bill com novo adversário no UEA Warrios 31

O atleta paraense Fabricio Sarraff "Bill" está confirmado no UAE Warriors em sua edição nº 31, que irá acontecer no dia 3 de julho na Etihad Arena, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. E tem novo adversário para o seu confronto. Anteriormente ele encararia o alemão Rany Saadeh, que se lesionou. Agora será o canadense Xavier Alaoui.

Extreme Combat 6 neste sábado com Pablo Benaion

Neste sábado (2) irá acontecer a sexta edição do evento Extreme Combat na cidade de Santa Inês, no estado do Maranhão, com lutas de MMA, K1, Muay Thai e Boxe.A luta principal do evento será de MMA, com a disputa do cinturão da categoria meio-pesado (até 93 Kg) entre os atletas paraenses Ledson e Pablo Benaion.

Valerie Loureda bandona o MMA e assina com a WWE

O Bellator perdeu uma de suas grandes promessas no MMA. Valerie Laureda, de 23 anos, admitiu sua aposentadoria das artes marciais mistas para se dedicar ao pro-wrestling. Em entrevista ao ‘The MMA Hour’, a lutadora revelou ter assinado contrato com a consagrada WWE (World Wrestling Entertainment).

Rockhold revela que tragédia pessoal o motivou a retomar carreira no MMA

Luke Rockhold abriu o coração sobre o que o motivou a retomar a carreira. Adversário de Paulo Borrachinha no UFC 278, que acontece em 20 de agosto, o ex-campeão dos médios revelou ter passado por uma tragédia familiar. “Sei que não é o que está em questão agora, mas eu passei por um aborto e tive o fim de uma relação. Foi muito para lidar. Eu tenho 37 anos, precisava daquilo, queria aquilo, depois tudo desmoronou. Machucou. Estava em um ponto de virada, entendendo onde minha vida estava. Ter um filho a caminho, me preparando para tudo isso. (…) Ter que tomar decisões, muitas coisas não estavam corretas. Não havia verdade nos dois lados e isso me deixou abalado”, contou

Dana White confirma que retorno de Jon Jones

Sem lutar desde fevereiro de 2020, Jon Jones pode finalmente estar próximo de retornar ao octógono. De acordo com Dana White, o ex-campeão dos meio-pesados (até 93 kg) está pronto para voltar à ação e apenas na espera pela definição de seu primeiro oponente como peso-pesado (até 120,2 kg). Em entrevista ao “Jim Rome Show”, o presidente do UFC revelou que Jones retornará ao octógono para enfrentar o campeão Francis Ngannou ou o ex-campeão Stipe Miocic.