Sanderson Santos "Tita" vence Davon Duncan no Homegrown, no Suriname

O atleta paraense Sanderson Santos "Tita", da equipe Rhinos Top Team, que tem o cartel profissional de 15 vitórias e 6 derrotas no MMA, lutou na capital do Suriname, na cidade de Paramaribo, no evento chamado Homegrown, que teve lutas de todas as modadalides de artes marciais e que realizou a sua primeira edição na Zenaida Concert Hall. A luta de Sanderson "Tita" foi no MMA e representou bem o estado do Pará: ele venceu o atleta caribenho Davon Duncan com uma bela finalização no 1º round.

Romário Guinú vence na luta principal do Abacaxi Fight 2

O evento Abacaxi Fight realizou a sua segunda edição na cidade de Floresta do Araguaia, no ultimo sábado. O evento contou com 6 lutas de MMA profissionais, com destaque para a luta principal do evento, que foi entre os atletas Romário Guinu contra Alan Silva. Romário venceu na decisão unânime dos juizes.

Aulão de Muay Thai com o Índio Quintella

O lutado de MMA Índio Quintella promove, nesta sexta-feira (6), um grande aulão de Muay Thai aberto para todo o público a partir das 16h em sua academia.

Bader e Kongo fazem revanche por cinturão dos pesados no Bellator 280

Quase três anos se passaram e chegou o momento de Ryan Bader e Cheick Kongo resolverem suas pendências. Nesta sexta-feira (6), em Paris (FRA), o campeão dos pesados (até 120,2kg.) volta a colocar o cinturão em jogo diante do veterano de 46 anos. No primeiro encontro, um suposto dedo no olho aplicado pelo norte-americano interrompeu o combate.

Dana White aborda salários do UFC e critica eventos de Boxe

Presidente do UFC, Dana White, vem recebendo constantes críticas a respeito dos pagamentos distribuídos pela organização aos lutadores, sendo que alguns deles, cada vez mais, vêm se manifestando publicamente a respeito do tema.

Em entrevista ao “The Pivot Podcast”, Dana White deixou claro que não considera que os lutadores do UFC são mal pagos e deu a entender que o Ultimate não pretende mudar a forma de pagar seus atletas. Apesar disso, o “Big Boss” reconheceu que a questão salarial é um problema a ser resolvido dentro da organização. Além disso, Dana fez uma comparação com o Boxe e disse que os atletas da modalidade são “pagos em excesso”.

Anderson Silva se diz chateado por ter legado desvalorizado pelo UFC

As reclamações sobre a desvalorização de grandes atletas pelo UFC não param de aparecer. Agora, foi a vez da lenda do MMA e maior nome da história dos médios (até 83,9kg.), Anderson Silva, desabafar sobre o assunto. Em entrevista ao ‘SportsNaut’, o ‘Spider’ revela chateação por sua reta final de passagem na organização ter sido marcada por uma aposentadoria ‘forçada’ das artes marciais.

“O UFC não respeita o legado dos lutadores. Eles te usam e chutam. Quando você está fora, tentam destruir sua carreira para que você não lute em lugar nenhum. Isso aconteceu com tantos outros atletas. As pessoas não falam sobre isso. Eu tive bons momentos e maus momentos no UFC. Os momentos ruins, para mim, foram as experiências que eu tive nos bastidores. Mas, dentro do cage, eu sempre faço meu melhor. É a única hora que eu tenho controle. Fora, eu não tenho controle”, disparou Anderson.