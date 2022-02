Michel Pereira em tour pelo Brasil

O atleta do UFC Michel Pereira "Demolidor", que atualmente mora e treina nos EUA e faz parte da equipe Overcome, é natural da cidade de Tucumã (PA) e estará fazendo um tour no Brasil. Ele está com a agenda aberta para Seminários e presença VIP em eventos. Michel vem numa boa fase dentro do UFC, de uma sequência de 4 vitórias seguidas. Informações através do telefone +1(725) 253-3380

Deiveson Figueiredo desabafa ao sofrer ataques racistas

Deiveson revelou que segue recebendo ataques racistas de perfis mexicanos em suas redes sociais também fez questão de vincular essa postura negativa contra ele às recentes declarações de Moreno, que lhe atacou ao dizer que ele era um ser humano horrível.

“Era algo que não queria falar, mas não posso deixar passar. Venho sofrendo ataques de mexicanos que estão sendo racistas comigo nas minhas lives, me atacando, me chamando de macaco. Isso começou com o treinador do Brandon Moreno. Ontem mais uma vez fiz uma live e os ataques começaram, sempre mexicanos, racistas. Inclusive o Brandon Moreno também fez um comentário, no qual ele fala como ser humano não presto e como atleta eu sou ótimo, mas como ser humano não presto. A desigualdade e o racismo começa pela forma de como você se dirige a mim e isso é para você, Brandon Moreno. Espero que esse vídeo chegue a você e o seu treinador, que foi racista comigo e vou expor nas redes social. Espero que o UFC tome as devidas providências com seu treinador. São muito mexicanos que estão sendo racistas comigo”, disse o brasileiro, antes de ressaltar sua admiração pelo México e que a minoria é que o ataca.

Lyoto Machida quer ‘testar o mercado’

Aos 43 anos, Lyoto Machida não pensa em se aposentar tão cedo do MMA. Ex-campeão do UFC e que atualmente faz parte do plantel Bellator e com mais uma luta em seu contrato com a organização de Scott Coker. Após isso, “The Dragon” quer testar o mercado.

Lyoto disse que foi procurado pelo Bellator para renovar o vínculo, mas que quer conversar sobre isso após seu próximo compromisso. Ele ainda não tem data definida para retornar ao cage, mas deve ser em março contra John Salter, no peso-médio: “O Bellator veio até mim e disse: ‘Vamos renovar (o contrato) mais uma vez se você quiser’. Disse que ‘não’, e que vamos lutar essa última luta e depois veremos. Cada luta é uma luta diferente para mim. Eu vi assim no passado, e ainda mais agora”,

Dana White demonstra interesse em promover lutas do UFC no ‘mundo virtual’

O presidente do UFC, Dana White, confirmou que possui planos para realizar combates no ‘Metaverso’ – nova camada de realidade virtual. Em entrevista ao ‘Full Send Podcast’, o mandatário revelou que deseja utilizar o mundo 3D para que os fãs de MMA tenham ainda mais experiências nos eventos da organização

“Estamos procurando fazer uma luta no ‘Metaverso’. Estamos trabalhando nisso há algum tempo. Será uma luta ao vivo, real, que acontece dentro do metaverso. Você coloca seus óculos, pode se levantar e andar. Ainda estamos trabalhando e isso acontecerá em breve. Vai ser uma luta real”, disse Dana.

Popó e Whindersson faturam três vezes mais que Ngannou no UFC 270

O Fight Music Show também informou que foram vendidos mais de 200 mil pay-per-view no valor de 69 reais – o que dá cerca de R$ 13 milhões. Esse valor será dividido entre todos os atletas do card – incluindo Whindersson e Popó. Outra fonte de renda também foram os patrocínios. O pugilista revelou que faturou R$ 4 milhões só com marcas que o apoiaram para o show, enquanto o youtuber não apresentou os valores.

Desta forma, sem os valores do pay-per-view, o tetracampeão mundial Popó arrecadou por volta de R$ 10 milhões para a luta de exibição que terminou empatada. Para efeito de comparação, Francis Ngannou, campeão peso-pesado do UFC, faturou pouco mais de R$ 3 milhões (US$ 600 mil) na vitória sobre Ciyrl Gane, no card 270 do Ultimate