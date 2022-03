Melzaquiel Costa em ação no Predador 42 no México

O atleta paraense Melzaquiel Costa estará em ação no Predador Combat, em sua edição de nº 42, que irá acontecer no Plaza de Toros na cidade de Cancún, no México, no dia 19 de março. Melzaquiel Costa "Mel/Kaut" que tem o cartel de 16 vitórias e 4 derrotas. Ele terá pela frente o atleta mexicano Angel Rodriguez "Pasha".

Confira os resultados do Fera Combat 2.0

O Fera Combat realizou a sua segunda edição neste domingo (27), na cidade de Tailândia, na casa de shows Zayon. O evento contou com 7 lutas de MMA, com Well Mutante vencendo Bochecha na luta principal do evento. Confira os resultados:

Fera Combat 2.0

Natanael Chuck venceu Lucas Terremoto na decisão unânime dos juizes Lucas Terremoto venceu Lucas Predador na decisão dividida dos juizes Jhone Terremoto venceu Lucas Maraca por desistência 0:28 do 1 round Dhemes Gavião venceu Alex Bagaceira por finalização (mata leão) 4:25 do 1 round Leo Terremoto venceu Lucas Pezão por nocaute técnico 3:48 do 1 round Rogério Pitbull venceu Erlan Sarafian na decisão unânime dos juizes Well Mutante venceu Marcos Lembrança por nocaute técnico no 1 round

Confira os resultados do Benevides Combat 2

O Benevides Combat realizou a sua segunda edição na cidade de Benevides, na academia Cova dos Leões. O evento contou com 7 lutas de MMA, com destaque para os confrontos femininos em que Rayanne dos Santos e Mel Pitbull, que lutaram nas lutas principais do evento.

Benevides Combat 2

Thiago TR venceu Sidnei Rogério por nocaute técnico 2:00 do 2º round Aida Maira venceu Jucilene Seabra por finalização (Armlock) 2:37 do 2º round Rayanne Amanda venceu Jucilene Seabra por finalização (Armlock) 4:09 do 1º round Gil Capoeira venceu Aurélio Cristian por nocaute 1:05 do 1º round Emerson Baianinho venceu Genésio Marreta por nocaute 3:00 do 3º round Cristiano Vegita venceu Hugo Superman por nocaute 2:07 do 1º round Mel Pitbull venceu Fabiola Barroso por finalização (Katagatame) 3:20 do 2º round

Mousasi ‘atropela’ Vanderford com belo nocaute no Bellator 275

A categoria peso-médio do Bellator segue tendo o reinado de Gegard Mousasi. Em ação na luta principal do Bellator 275, em Dublin, na Irlanda, o experiente lutador superou Austin Vanderford por nocaute técnico ainda no primeiro round, colocou fim à invencibilidade do americano no MMA e manteve o cinturão da divisão até 84kg em sua posse.

Campeão do Bellator promete lutar contra invasão russa na Ucrânia: ‘Amo esse país’

Campeão dos meio-médios do Bellator, o ucraniano Yaroslav Amosov afirmou, em sua conta no Instagram, que vai defender o país da invasão russa que começou na última semana. O lutador contou que levou a família para um lugar seguro e que retornou para se juntar aos civis na batalha contra o exército da Rússia.

“Provavelmente, muitos vão pensar que eu fugi, que me escondi ou algo assim, mas não. Levei minha família para uma zona segura. Agora, retornei e vou defender esse país o melhor que eu puder, com o que eu puder. Amo esse país, ele é nosso”, comentou o campeão do Bellator, que seguiu seu comentário no Instagram:

“A Rússia veio em nossa casa e começou uma guerra, muitas pessoas inocentes estão morrendo. Temos que defender este país, e conseguimos, amigos. E teremos sucesso, porque a verdade está com a gente”, concluiu.

Disputa de cinturão entre Glover Teixeira e Jiri Prochazka é remarcada

Atual campeão meio-pesado do UFC, Glover Teixeira tem nova data para defender seu título contra Jiri Prochazka. Anteriormente, o confronto entre os lutadores aconteceria no card do UFC 274, marcado para o dia 7 de maio. No entanto, a disputa de cinturão agora tem uma nova data para acontecer.

No último sábado (26), em entrevista ao “Canal Combate” nos bastidores do UFC Vegas 49, Glover Teixeira confirmou que sua luta contra Jiri Prochazka foi remarcada para o mês de junho, provavelmente para o card do UFC 275, que ainda não tem um dia e local confirmados pela organização.