Melzaquiel Costa conquista o cinturão dos penas do Predador FC, no México

O paraense Melzaquiel Costa esteve em ação no Predador Combat 42, que aconteceu no Plaza de Toros na cidade de Cancún, no México. Melzaquiel Costa "Mel/Kaut" chegou a sua 17ª vitória com uma bela vitória por finalização no 2º round em cima do atleta mexicano Angel Rodriguez "Pasha", conquistando o cinturão da categoria peso-pena (até 66 Kg) do evento.

Deiveson Figueiredo realiza treino aberto em Manaus

O Shopping Ponta Negra recebeu em Manaus no ultimo sábado (19) treino aberto de MMA com os lutadores do UFC Alan Nuguette e o paraense Deiverson Figueiredo "Daico/Deus da Guerra". Os atletas também participaram de uma ação social com as crianças e jovens do projeto “Amigos do Alan Nuguette”, mantido pelo atleta há 10 anos na capital amazonense.

Vem a a primeira edição do Mutante Fight MMA dia 9 de abril

A primeira edição irá acontecer na cidade de Curuçá no próximo dia 9 de abril, a partir das 19h. O evento conta com o apoio da prefeitura da cidade de Curuçá e da sua Secretária de Esportes. Ao todo teremos 5 grandes lutas de MAA, com a luta principal de Jhonny Curuçá contra Natanael Chuck.

UFC negocia quarta luta entre Deiveson e Moreno para julho

O bom momento de Alexandre Pantoja, Askar Askarov e Kai Kara-France parece não ter sido o suficiente para convencer a diretoria do UFC a escalar um dos atletas pelo cinturão dos moscas (até 56,7kg.).O UFC negocia uma quarta luta entre o campeão Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno. A expectativa é que a luta aconteça em julho.

Francis Ngannou realiza cirurgia no joelho

Atual campeão da categoria peso-pesado do UFC, Francis Ngannou passou por uma cirurgia no joelho e, por conta disso, deverá ficar afastado por alguns meses dos treinamentos. A tendência é que o lutador precise de aproximadamente nove meses para se recuperar, o que torna bem difícil um retorno ao octógono ainda no ano de 2022.

PFL abre temporada 2022 no dia 20 de abril

A PFL MMA anunciou o calendário para a temporada de 2022 – a quarta na história da companhia. O show vai começar no dia 20 de abril, em Arlington, no Texas (EUA). O card foi anunciado nesta terça-feira (22) e terá a presença de quatro brasileiros, incluindo os atuais campeões Raush Manfio e Antônio Cara de Sapato.