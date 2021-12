Leonardo Vasconcelos ‘Black’ nocauteia no Pitbull Fight 57

O Pitbull Fight realizou a sua edição de nº 57 na cidade de Castanhal e contou com a participação do atleta Leonardo Vasconcelos "Black", um dos atletas top 5 da categoria meio pesado (até 93 Kg) no estado do Pará. Leonardo venceu por nocaute técnico no primeiro round o atleta Fabricio Prata.

Natalício "Shogun" vence na luta principal do Pitbull Fight 57

Natalicio "Shogun" fez a luta principal do Pitbull Fight na edição de nº 57 contra o atleta Pablo Benaion em uma verdadeira batalha dentro do cage, Natalício saiu vencedor na decisão unânimes dos juízes.

Confira os resultados do Benevides Combat

Benevides Combat realizou a sua primeira edição na cidade de Benevides no último sábado (18) o evento contou com a participação de atletas conhecidos no cenário do mma paraense e brasileiro como Eduardo Camelo, Rayane Amanda e Gil Capoeira o evento contou com 08 lutas de mma, confira os resultados

Benevides Combat

01-Emerson "Baianinho" venceu Hugo Dax de Souza por nocaute 02:30 do 1 round

02-Pablo Sapateiro venceu Michel Barbosa por finalização (Armlock) 1:15 do 2 round

03- Ediana "Mel Pitbull" venceu Daiane Amanda por nocaute 1:08 do 1 round

04- Raiane Amanda venceu Fabiola Barroso por nocaute 2:28 do 2 round

05-Eduardo Camelo venceu John Tott por finalização (Armlock) 3:00 do 1 round

06-Aida Maria vence Amanda Carvalho por nocaute 0:30 do 1 round

07-Leonardo Silva venceu Michel Barbosa por finalização (Kimura) 4:00 do 1 round

08-Gil Carvalho "Capoeira" venceu Raimundo Lima por finalização (Armlock) 2:00 do 1 round

Amanda Lemos leva bônus de ‘Luta da Noite’ no UFC Las Vegas 45

Amanda Lemos derrotou a veterana Angela Hill em uma polêmica decisão dividida. Após três rounds de uma intensa ‘guerra’, dois juízes deram a vitória para a brasileira e um para a norte-americana. O resultado controverso gerou reclamações da própria Hill e até do presidente do UFC Dana White. Merecidamente, a organização resolveu premiar o duelo como ‘Luta da Noite’.

Michel Trator deixa o UFC

Mais de oito anos após estrear no octógono, o veterano Michel Trator deu adeus ao UFC nesta semana. A informação foi confirmada pelo site norte-americano “MMAFighting.com”. De acordo com o lutador, partiu dele a decisão de deixar a organização. “Vou focar no negócio que tenho em Belém e, quem sabe, talvez eu volte a lutar no futuro. Vou focar no jiu-jitsu e relaxar”, disse o lutador em declaração ao “MMAFighting”.

Claudinha Gadelha encerra carreira no MMA e assume cargo no UFC

Uma das principais lutadoras do Brasil no mma, Claudinha Gadelha comunicou aos dirigentes do UFC a decisão de se aposentar do esporte A brasileira vai assumir o cargo de Diretora de Desenvolvimento de Atletas do UFC, como informou o Canal Combate. Ela vai trabalhar ao lado de Rodrigo Minotauro.

Derrick Lewis nocauteia Chris Daukaus no UFC Vegas 45

Derrick Lewis atropelou Chris Daukaus na luta principal do UFC Las Vegas 45 o ‘gigante’ não deu chances ao adversário. Famoso pelas mãos potentes, Derruck foi vencedor com um nocaute devastador no primeiro round.

Chael Sonnen é detido pela polícia de Las Vegas (EUA) após confusão em hotel

Conhecido pelo seu estilo polêmico em seus tempos de lutador, Chael Sonnen adotou um tom mais pacífico desde que se aposentou do MMA, mas nem por isso deixa de se envolver em confusões o ex-lutador esteve diretamente envolvido em uma discussão em um hotel de Las Vegas (EUA), foi acusado de agressão e, por conta disso, foi levado algemado pelos policiais locais, que foram chamados pelos funcionários do local