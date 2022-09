Home Fight Championship 6 acontece neste sábado (24), em Santa Luzia do Pará

A sexta edição do HFC (Home Fight Championship), com organização de Romero Reis, acontece neste sábado (24), a partir das 17h, no ginásio municipal de Santa Luzia do Pará. Ao todo teremos 12 lutas de MMA, com destaque para o cinturão do "Mais Brabo da noite" entre Dragão de Aço Vs Demolidor e a luta principal, que será o confronto Brasil Vs Estado Unidos com Carlos Gomes "Cachorro Louco" enfrentando o americano Kolton Englund.

HFC 6

Gilberto Cachorro Louco Vs Marcelo Alves Maicon Selva Vs Geovane Pitbull Ney Tavares Vs Alysson Sousa Zé Canela Vs Coringa Junior Mender Vs Gato Preto Adonai Extreme Vs Andrezinho Marajó Isac Profeta Vs Gedão Extreme Jhon Rambo Vs Dario da Baixada Madson Marreta Vs Junior Bombom Wemerson IFC Vs Nairon Kaveira Dragão de Aço Vs Demolidor Kolton Englund Vs Carlos Gomes "Cachorro Louco"

Serpente Top Team 13 neste sábado, em Santa Izabel

Com organização de Lailson "Grande" e Fabricio, o STT (Serpente Top Team) faz sua 13ª edição neste sábado (24), no ginásio de esportes Manoel Silva, na cidade de Santa Izabel. O evento contará com as presenças das ring girls Izabella Reis, Adriele Leal e Nayara Suellen, annoucer Ronny Passos e 6 grandes lutas de MMA, com a principal entre Ledson Heider Vs Sigmar Barbosa "Sig Monstro".

Brendson Ribeiro nocauteia no Nação Cyborg

O atleta Paraense Brendson Ribeiro "The Gorilla", integrante da equipe Evolução Thai, lutou na 13ª edição do evento Nação Cyborg, que aconteceu em Curitiba (PR) contra o experiente Gilmar Dutra "Manaus", na categoria meio-pesado (até 93 Kg). Brendson saiu vitórioso por nocaute aos 0:57 do 1º round.

Bellator 285, nesta sexta tem Ben Henderson e Yoel Romero

A cidade de Dublin, na Irlanda, recebe nesta sexta-feira (23) o Bellator 285, evento que promete contar com boas lutas para os fãs de MMA. Na principal da edição, pela categoria peso-leve, teremos o confronto entre Ben Henderson e o irlandês Peter Queally. Já no co-main event, em duelo de veteranos, Yoel Romero e Melvin Manhoef medem forças na divisão meio-pesado.

Contratado pelo UFC, mexicano de 17 anos quer ser o campeão mais jovem da história

Presidente do UFC, Dana White, mostrou muito entusiasmo ao falar sobre a contratação do jovem Raul, de apenas 17 anos, para o plantel da maior organização de MMA do mundo: “Ele é absolutamente, positivamente talentoso. Ele é especial. Aos 17 anos, você simplesmente não vê crianças se comportando assim”, disse o mandatário, logo após anunciar a ida do mexicano para o Ultimate.

Tom Hardy fatura medalha de ouro em competição de jiu-jitsu

Destaque nos cinemas e também no jiu-jitsu, o ator de Hollywood e protagonista do ‘Venom’, anti-herói da ‘Marvel Comics’, Tom Hardy mostrou que também leva jeito na ‘arte suave’ ao faturar a medalha de ouro no torneio ‘MAC Milton Jeynes Brazilian Jiu-Jitsu Open’, realizado no Reino Unido.