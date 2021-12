Confira os resultados do Titan Fight Vs Breves Night Fight

Nesta sexta-feira (10), aconteceu na cidade de Melgaço (PA), na Ilha do Marajó a revanche de dois eventos: o Titan Fight Vs Breves Night Fight, que contou com a presença das cage girls Deyse e Charlene, e com o annoucer Jailsonbon. A competição teve oito lutas de MMA profissional e a revanche entre Joeres "Pantera" contra Antônio Soares "Bufalo" na luta principal. Os cofrontos foram realizados no ginásio municipal Raimundo Nonato.

Titan Fight Vs Breves Night Fight

1- Edinei Pantoja "Ney" venceu Jonas Magno "Mão de Ferro" por nocaute 2:06 do 1 round

2-Aleson Alves "Demolidor" venceu Jonas Alves "Pelado" por nocaute 3:32 do 2 round

3- Lourival "Cão de Briga" venceu Edivaldo Souza "Jacaré?" por finalização 4:08 do 1 round (qual a finalização)

4- Diogo Trindade "Gladiador" venceu Nildo Silva "Goiabada"por nocaute 3:30 do 1 round

5- Diego da Silva "Marreiro" venceu Orlando "Bad Boy" por desistência 4:56 do 1 round

6-Vitor Matos "Fight" venceu Walter Sanches "Cuim" por nocaute 4:26 do 1 round

7-Manoel Sobrinho venceu "Irmandade" venceu Matheus Ladislau por nocaute tecnico 4:54 do 1 round

8-Antônio Soares "Bufalo" venceu Joeres Pantera por desclassificação 5:00 do 3 round

Confira os resultados do Team Sarafian Combat 2

A segunda edição do Team Sarafian Combat aconteceu na ultima sexta-feira (10), no ginásio municipal Dicão, na cidade do Acará (PA) e contou com 4 lutas de MMA profisional. Confira os resultados oficiais:

1- Thiago Nascimento venceu Natanael Almeida por finalização (Mata Leão) 2:19 do 1 round

2-Dielson Cardoso venceu Douglas Willain por nocaute 4:12 do 3 round

3-Lucas Souza Vs Robson Lobo No Contest golpe ilegal 1 round

4-Jhones Silva venceu Marcos Vaz por desistência 3 round

Bellator encaminha luta entre Ryan Bader e Valentin Moldavsky pela unificação do cinturão dos pesados

Após mais de dois anos, Ryan Bader finalmente voltará a defender o seu cinturão dos pesos pesados o Bellator anunciou que o campeão linear irá colocar o seu título em jogo contra o líder interino Valentin Moldavsky, pupilo de Fedor Emelianenko. O combate está programado para acontecer no Bellator 273, previsto para o dia 29 de janeiro.

Julianna Peña finaliza Amanda Nunes no UFC 269

s fãs de MMA que estiveram atentos ao UFC 269 presenciaram uma das maiores zebras da história do esporte. Apontada, por muitos, como a maior lutadora da história do esporte, Amanda Nunes foi surpreendida e finalizada por Julianna Peña no segundo round e perdeu o cinturão dos galos (até 61,2kg).

Charles do Bronx finaliza Dustin Poirier e mantém cinturão dos leves no UFC 269

Azarão nas casas de apostas, Do Bronx subiu no octógono para provar ser o líder absoluto na categoria. Campeão do grupo desde maio de 2021, quando atropelou Michael Chandler, o atleta segue com o título e chega à sua 10ª vitória consecutiva.

Antigo campeão interino do grupo, Poirier, novamente, deixou escapar a chance de chegar ao topo do grupo. O norte-americano acabou tendo interrompida uma sequência de três triunfos, duas delas sobre Conor McGregor.

Em entrevista ainda no octógono, Charles era só alegria. Em tom de desabafo, o campeão fez questão de exaltar seu feito.

“Eu sou o cara”, disse o brasileiro.