Breves Night Fight realiza a sua sétima edição neste sábado, no Marajó

A cidade de Breves, na Ilha do Marajó, irá receber neste sábado (9), a partir das 19h30, a 7ª edição do Breves Night Fight no ginásio municipal Ferdinando Costa e Silva. O evento terá os confrontos com os atletas do evento Breves Fight Night representando a cidade de Breves contra os atletas da cidade de Curralhinho representando o evento Curralhinho Marajó Fight, com oito lutas de MMA profissionais e a presença VIP do treinador Joelson Guerra, que atualmente é treinador do lutador do UFC Michel Pereira "Voador". Também haverá a presença das belas cage girls Daniela Felix, Agadah Xalana e Dany Santos e do renomado annoucer Jailson Bom.

Ingressos a venda com os valores de R$ 15 a cadeira e R$ 25 para área VIP nos pontos de venda na cidade de Breves, na Aldery Presente e Açougue Popular da Sta Cruz.

Breves Night Fight 7

Boxe

Sandro Serra Vs. Elison Baliero

K-1

Guilherme Albuquerque Vs. Vanilson Rodrigues

MMA

Fernando Crocopy Vs. Cowboy de Aço Lico Vs. Vitor Boy Geice Macedo Vs. Nayara Jackson Guerreiro Vs. Wallace Vasorito Ramon Pantoja Vs. Ladislau Irmandade Vs. Wagner Silva Diego Marreiros Vs. Bruno V3 Jhon Cyborg Vs. Lucas Silva

Confira os resultados da segunda edição do Caru Fight 2

A Caru Fight realizou a sua segunda edição no último sábado (2) no quadra Moacir Heraclito, na cidade de Carutapera, no Maranhão, e contou com a participação de alguns atletas paraense no card de lutas. O paraense Zionar Azevedo venceu Valdivino Junior por nocaute técnico na luta principal. Confira os resultados oficiais:

Caru Fight 02

Gemilson Azevedo "Barão venceu Jaeliton Conceição "Rato" por nocaute técnico aos 4:47 do 1º round Rodrigo "Bala de Prata" venceu Alam dos Remédios por finalização (mata leão) aos 4:45 do 1º round Jonas Nunes "Gato Preto" vence Junior Blinda por nocaute aos 4:20 do 3º round Wellington Severino venceu Gideão X-Treme na decisão dividida dos juízes Arinelso Foguete venceu Franke do Rosário por desistência aos 1:20 do 1º round Sergio Francisco "Tubarão" venceu Abmael Indomael por desistência aos 1:42 do 2º round Adonai X-Treme venceu Tiago Pitbull por nocaute aos 3:15 do 1º round Junior X-Treme venceu Valdivino Junior por nocaute técnico aos 2:13 do 1º round

Juscelino Ferreira venceu KB Bhullar no UAE Warriors

O atleta paraense Juscelino Ferreira participou da 30º edição do UAE Warriors, que aconteceu no último sábado (2), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Juscelino Ferreira enfrentou o ex-atleta do UFC KB Bhullar e venceu na decisão unânime, em confronto da categoria peso-médio.

Larissa Pacheco nocauteia no PFL

Larissa Pacheco esteve em ação na sexta edição do PFL em 2022 e se classificou para os playoffs. A atleta paraense terminou a primeira fase com a melhor campanha, com 12 pontos conquistado e com uma bela vitória por nocaute em cima da atleta Genah Fabian, da Nova Zelândia.

Alex Poatan ‘destrói’ Sean Strickland no UFC 276

Com mais uma performance impressionante, Alex Poatan nocauteou Sean Strickland no primeiro round do card principal do UFC 276, em Las Vegas (EUA). Em três lutas no UFC, Alex Poatan manteve o 100% de aproveitamento. Já Strickland, que era o quarto colocado dos médios, perdeu a série de seis vitórias seguidas dentro da categoria.

Donald Cerrone anuncia aposentadoria do MMA e vai virar ator

Aos 39 anos, Donald Cerrone colocou ponto final na carreira após ser finalizado por Jim Miller no card preliminar do UFC 276. Logo após sofrer uma guilhotina no segundo round, “Cowboy” colocou as luvas dentro do seu chapéu no chão do octógono e anunciou que estava se retirando do esporte.

“Obrigado, Las Vegas. Eu não amo mais isso. É difícil para mim acordar e ir treinar. Foi um dos períodos de treinamentos mais longos que tive. Agora, vou me apresentar no cinema. Eu preciso ir e esse é o evento certo. Um dia estarei no ‘Hall da Fama'”, falou o emocionando “Cowboy”, que certamente vai entrar no Hall da Fama do UFC.

Israel Adesanya vence Jared Cannonier na luta principal do UFC 276

O nigeriano Israel Adesanya manteve o título peso-médio do UFC ao derrotar o americano Jared Cannonier por decisão unânime dos juízes (49-46, 49-46 e 50-45). O público não gostou do espetáculo e vaiou muito os dois lutadores. Após a luta, o campeão fez questão de exaltar o trabalho dos treinadores e fez um desafio a Alex Poatan.