Bellator surpreende e confirma luta de Patrício Pitbull por terceiro cinturão

Lenda do MMA brasileiro, Patrício Pitbull tem data e rival para seu próximo compromisso. Atual campeão dos penas (até 65,7kg.) e antigo líder do peso-leve (até 70,3kg.), o potiguar foi confirmado como adversário de Sergio Pettis em luta pelo título dos galos (até 61,2kg.), que acontece em 16 de junho em Chicago (EUA) e será o co-main event do Bellator 297. A luta principal será de Vadim Nemkov e Yoel Romero, que se enfrentam pelo cinturão dos meio-pesados (até 93kg.).

Considerado por muitos como o maior lutador na história do Bellator, Patricio Pitbull terá a oportunidade de ampliar seu legado. Caso supere o atual campeão dos galos, o atleta se tornará o primeiro representante do Bellator a ostentar três cinturões em três divisões diferentes.

Paulo Borrachinha renova contrato e se torna o brasileiro mais bem pago no UFC

Enfim, ao que tudo indica, chegou ao fim a “novela” sobre a renovação contratual de Paulo Borrachinha com o UFC. Borrachinha, vale ressaltar, ainda tinha uma luta para cumprir em seu antigo contrato, mas não irá cumprir. O novo vínculo prevê mais quatro combates, onde o estafe do brasileiro afirmou que ele receberá US$ 1 milhão (mais de R$ 5 milhões na cotação atual) por luta. O produto do Paulo é um produto que o UFC sabe que vende.

O pay-per-view do Paulo com o Adesanya (luta que aconteceu em 2020, pelo cinturão peso-médio) foi a maior venda de pay-per-view dentro dos médios. O UFC tem esses números. O UFC sabe qual é o número que o Paulo alcança”, afirmou Tamara Alves, empresária de Borrachinha

Jungle Fight 114: Vanderlei ‘Soul Glo’ e Elora Dana finalizam e se sagram campeões

Com um ginásio lotado e um público vibrante, o Jungle Fight 114, realizado na noite do último domingo (26), em Manaus-AM, consagrou Vanderlei “Soul Glo” e Elora Dana como novos campeões do maior evento de MMA da América Latina. Ambos finalizaram os oponentes para conquistar o cinturão de suas respectivas categorias.

Filho de Wanderlei Silva finaliza adversário e conquista segunda vitória no MMA amador

Filho do lendário Wanderlei Silva, Thor Silva segue trilhando uma trajetória promissora nas artes marciais. No último domingo (26), em Curitiba, o jovem atleta entrou em ação na nona edição do evento “Cidade da Luta” e conquistou sua segunda vitória no MMA amador ao superar o lutador Samuel Oliveira por finalização no segundo round, após encaixar uma kimura.