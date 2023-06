A cidade de Porto de Moz recebe a 10ª edição do Xingu Fight

A cidade de Porto de Moz, no estado do Pará, recebe no próximo sábado (8) a décima edição do evento de mma Xingu Fight, a partir das 20h, no ginásio municipal Chico Cruz. O evento tem organização de Naldo Guerra e traz grandes atletas do mma paraense no card de lutas, como Fabricio Bill, Bruno Crocop e a volta de Cyderlan "Porco Louco". Confira o card oficial:

Xingu Fight 10

Cyderlan "Porco Louco" Vs Josiran Brito Jefte Costa Vs Emerson Sinistro Fabricio Bill Vs Sombra Bruno Crocop Vs PH Pantoja Bena "Canela de Pedra" Vs Leonardo

Shooto Brasil realiza sua edição de nº 118 com paraenses no card

A 118ª edição do Shooto Brasil está marcada para o próximo dia 30 deste mês, na Upper Arena, no Rio de Janeiro. O evento é reconhecido como um dos mais prestigiados no continente e terá transmissão ao vivo para todo o Brasil e mais de 200 países através da plataforma de streaming UFC Fight Pass.

A luta principal será entre dois membros da elite dos meio-pesados no cenário nacional: João Paulo “King” Fagundes e Julio Cesar dos Santos.O atleta Oziel Pedro “Neguinho da Baixada-Viseu” lutará contra Marcos Novais na categoria peso pena (ate 66 Kg) e Rodrigo "37" lutará contra Lucas "Boika" na categoria peso leve (ate 70 Kg)

LFA retorna a Cajamar-SP com duas disputas de cinturão no dia 7 de julho

O LFA 162, marcado para o dia 7 de julho, vai brindar o município paulista de Cajamar com duas disputas de cinturão. Geraldo “Luan Santana” Neto e Vanilto Antunes duelarão pelo título dos meio-médios na luta principal, enquanto no co-main event, Rose Conceição e Elaine Lopes irão medir forças pela coroa de rainha dos palhas.

Shooto Boxing anuncia venda de ingressos

O final de semana está repleto de atrações no Shooto Brasil, incluindo o retorno da lenda José Aldo para a sua terceira luta de Boxe. Tudo começa na sexta-feira (30), com a 118ª edição do evento de MMA; já no domingo (2), será promovido o Shooto Boxing. Ambos terão como palco a Upper Arena, no Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro, e transmissão ao vivo para todo o Brasil e outros mais de 200 países através da plataforma de streaming UFC Fight Pass.

Fabrício Werdum confirma revanche com Junior Cigano

A inesperada revanche entre Fabricio Werdum e Junior Cigano irá mesmo acontecer. Em seu declaração dada em seu podcast, o ‘Vai Cavalo’ confirmou a assinatura do contrato para enfrentar o também ex-campeão dos pesados (até 120,2kg), porém, ao contrário do que foi dito anteriormente, retificou que o combate acontecerá no dia 2 de setembro.

“Se confirma 100%, só foi falada a data errada. Eu vi algumas coisas na internet e estavam dizendo que era 4 de agosto. Era uma suposta data, mas realmente o que eu assinei e que está 100% assinado é no dia 2 de setembro, que vai acontecer a luta, em Jacksonville, na Flórida”, disse Werdum.