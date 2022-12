Magic x Raptors: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (09/12) pela NBA

Futebol

Copa do Mundo 2022: se o Brasil ganhar hoje (09/12), quando será o próximo jogo da Seleção?

O avanço de fase da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022, no Catar, tem feito muitos torcedores sonharem com o Hexa. Se o Brasil ganhar o jogo contra a Croácia na sexta-feira (09/12), a próxima partida da Seleção já tem data e hora marcada. Confira!