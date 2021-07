Lewis Hamilton conquista a pole do GP de Hungria de Fórmula 1

Lewis Hamilton (Mercedes), atual vice-líder do Mundial de Fórmula 1, conquistou a 101ª pole position de sua carreira neste sábado e vai largar na frente de seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, no domingo, no Grande Prêmio da Hungria.

Ele vai lutar por uma histórica 100ª vitória em GPs nesta que será a 11ª prova do ano.

Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial com oito pontos à frente de Hamilton, vai largar em terceiro, às 10h (pelo horário de Brasília) ao lado de seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez.