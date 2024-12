Judô: mudança nas regras busca evitar polêmicas como a das Olimpíadas de Paris

A Federação Internacional de Judô (IFJ) anunciou nesta sexta-feira (13/12) um conjunto de atualizações em seu regulamento, com o objetivo de trazer maior dinamismo ao esporte e evitar situações polêmicas como as vistas nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Entre as alterações, está a revisão da regra que causou a desclassificação da judoca brasileira Rafaela Silva na disputa pelo bronze contra a japonesa Funakubo.

Relembre o caso Rafaela Silva

Rafaela Silva, campeã olímpica em 2016, viu sua chance de conquistar a medalha de bronze desmoronar após ser desclassificada devido a um "mergulho de cabeça" durante a luta. Segundo o regulamento em vigor na época, qualquer tentativa de defesa ou ataque em que o atleta colocasse a cabeça no tatame resultava em desqualificação imediata. Com as novas regras, situações como essa serão avaliadas de forma diferente, reduzindo o risco de punições severas para movimentos interpretados como estratégicos, mas não perigosos.

A Volta do Yuko

Outra novidade significativa é o retorno da pontuação Yuko, extinta em 2017. Agora, a imobilizações de cinco segundos volta a ser pontuada, criando mais opções táticas para os atletas. Essa pontuação promete trazer mais emoção às competições e diversificar as estratégias utilizadas no tatame.

O Impacto das Mudanças

As novas regras não apenas corrigem lacunas no regulamento anterior, mas também representam um esforço para tornar o judô mais justo e atraente para atletas e público. De acordo com a IFJ, o objetivo é equilibrar a segurança dos competidores com a necessidade de permitir uma gama mais ampla de movimentos durante as lutas.

Repercussão no Mundo do Judô

Atletas e treinadores já começaram a reagir às alterações. Muitos elogiaram a iniciativa, destacando a importância de regras mais claras e condizentes com a realidade do esporte. A inclusão do Yuko foi particularmente bem recebida, pois adiciona um elemento nostálgico e, ao mesmo tempo, estratégico às lutas.

A primeira competição a adotar as novas regras é o Grand Slam de Paris, em fevereiro de 2025.