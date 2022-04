Jogos de hoje, terça-feira (12/04), da NBA: confira onde assistir ao vivo e os horários das partidas

A temporada regular da NBA terminou no último domingo (10) e a partir de terça-feira (12/04), os jogos de hoje dão início as disputas realizadas pelo “play-in”, uma espécie de repescagem de times antes do “playoff”, o mata-mata que irá nomear o vencedor da liga. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Quais são os horários e os jogos de hoje da NBA?

Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers - 20h - NBA League Pass Minnesota Timberwolves x Los Angeles Clippers - 22h30 - NBA League Pass

Onde posso assistir aos jogos de hoje da NBA?

As partidas podem ser acompanhadas na plataforma de streaming NBA League Pass.

Quem se classificou direto para o playoff da NBA?

Conferência oeste

Phoenix Suns Memphis Grizzlies Golden State Warriors Dallas Mavericks Utah Jazz Denver Nuggets

Conferência leste

Miami Heat Milwaukee Bucks Boston Celtics Philadelphia 76ers Toronto Raptors Chicago Bulls

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)