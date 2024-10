Jogos de hoje na NBA ao vivo: veja onde assistir e os horários das partidas deste domingo (13/10)

O jogo de hoje, domingo (13/10), da NBA ocorre pela pré-temporada da liga de basquete. Confira o horário e onde assistir ao vivo os duelos.

Quais são os horários e os jogos de hoje da NBA?

Miami Heat x New Orleans Pelicans - 16h30 - NBA League Pass New York Knicks x Minnesota Timberwolves - 19h - ESPN 2 e Disney+ Sacramento Kings x Portland Trail Blazers - 19h - NBA League Pass Boston Celtics x Toronto Raptors - 20h - NBA League Pass Golden State Warriors x Detroit Pistons - 21h30 - NBA League Pass Denver Nuggets x Phoenix Suns - 21h30 - ESPN 2 e Disney+

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje da NBA?

As partidas New York Knicks x Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets x Phoenix Suns passarão pela ESPN 2 e pela Disney+. Todas as outras partidas de hoje passarão pela NBA League Pass.