Jogos de hoje na NBA ao vivo: veja onde assistir e os horários das partidas desta segunda (03/10)

Os jogos de hoje, segunda-feira (03/10), da NBA, seguem com as partidas pela pré-temporada da liga de basquete. Ao total, serão 70 jogos amistosos com as 30 franquias, além de equipes que não fazem parte do campeonato. Confira os horários e onde assistir os duelos.

VEJA MAIS

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Quais são os horários e os jogos de hoje da NBA?

Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers - 20h30 Memphis Grizzlies x Orlando Magic - 21h Danver Nuggets x Oklahoma City Thunder - 22h Los Angeles Lakers x Sacramento Kings - 23h30 Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers - 23h30

Onde posso assistir aos jogos de hoje da NBA?

As partidas podem ser acompanhadas na plataforma de streaming NBA League Pass.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)