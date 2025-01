Jogos de hoje na NBA ao vivo: veja onde assistir e os horários das partidas desta quarta (29/01)

Os jogos de hoje, quarta-feira (29/01), da NBA ocorrem pela temporada regular da liga de basquete. Confira o horário e onde assistir ao vivo os duelos.

Quais são os horários e os jogos de hoje da NBA?

Charlotte Hornets x Brooklyn Nets - 21h - NBA League Pass Indiana Pacers x Detroit Pistons - 21h - NBA League Pass Washington Wizards x Toronto Raptors - 21h - NBA League Pass Miami Heat x Cleveland Cavaliers - 21h30 - NBA League Pass Boston Celtics x Chicago Bulls - 21h30 - NBA League Pass New York Knicks x Denver Nuggets - 21h30 - ESPN 2 e Disney+ Philadelphia 76ers x Sacramento Kings - 21h30 - NBA League Pass San Antonio Spurs x Los Angeles Clippers - 22h - NBA League Pass New Orleans Pelicans x Dallas Mavericks - 22h - NBA League Pass Phoenix Suns x Minnesota Timberwolves - 23h - NBA League Pass

Partidas na madrugada da quinta-feira (30/01)

Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder - 00h - ESPN 2 e Disney+

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje da NBA?

As partidas New York Knicks x Denver Nuggets e Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder passarão pela ESPN 2 e pela Disney+. Todas as outras partidas de hoje passarão pela NBA League Pass.