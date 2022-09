Jogadoras trocam socos após derrota na Copa do Mundo de Basquete Feminino; vídeo

A Copa do Mundo de Basquete Feminino acumula emoções dentro e fora de quadra. Após a vitória da Sérvia sobre a seleção de Mali, nesta segunda-feira (26), as jogadoras Salimatou Kourouma e Kamite Elisabeth Dabou trocaram socos e tiveram que ser separadas pelas colegas de equipe.

A competição chegou à quarta rodada, e as malianas não conseguiram vencer nenhuma de suas partidas até o momento. Após a última derrota, as atletas começaram a confusão, próximo da zona mista, onde a jogadora Sasa Cado, da Sérvia, cestinha da partida com 20 pontos, concedia uma entrevista. O momento foi registrado em vídeo. Veja:

O motivo da briga entre as duas atletas ainda não foi revelado. A seleção de Mali tem a segunda pior atuação na Copa, melhores apenas que a Bósnia e Herzegovina, seleção lanterna do grupo A. Nesta terça-feira (27), às 3h (horário de Brasília), as malianas enfrentam a seleção do Canadá, que lidera o grupo B da competição.

A Copa do Mundo de Basquete Feminino de 2022 está sendo realizada em Sydney, na Austrália, entre os dias 22 de setembro e 1º de outubro. A fase de grupos encerra nesta terça-feira (27). Canadá e Estados Unidos lideram seus grupos, com a seleção estadunidense sendo a única invicta em toda a competição.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)