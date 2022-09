Imagens fortes: lutador é finalizado no Bellator e ‘apaga’ de olhos abertos; vídeo

O norte-americano Dante Schiro foi finalizado por Luca Poclit, da Moldávia, na última sexta-feira (23), na primeira luta do Bellator 285, na Irlanda. A finalização, por si só já foi bem diferente, no entanto, o que chamou a atenção foi como o lutador ficou: Schiro “apagou”, mas ficou com os olhos abertos.

Nas imagens, é possível ver que o árbitro percebe que Schiro não está mais se movimentando e para o combate. Quando Poclit solta o adversário, Dante cai totalmente inconsciente no octógono, porém, com os olhos abertos. Veja (cenas fortes):

Apesar da cena ser chocante, Schiro está bem e já está se preparando para um futuro combate. Pelas redes sociais ele tranquilizou os fãs e disse que estava “de volta”.

Ao postar o vídeo com o momento da finalização, o presidente do Bellator, Scott Coker, questionou: “candidata a finalização do ano?”. Além disso, o dirigente disse que está é uma das “finalizações mais insanas” que o público vai ver.