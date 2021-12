Irmão de Deivison, lutador paraense tem combate marcado no UFC

O paraense Francisco Figueiredo está com luta marcada. O lutador enfrenta o inglês Jake Hadley no dia 18 de março de 2022. A disputa é na categoria peso-mosca (até 52 kg), no UFC Fight Night. O evento ainda não está com o card fechado.

O "Sniper", como o paraense é conhecido, vai para a terceira luta no UFC. Após a vitória na estreia em janeiro deste ano sobre o norte-americano Jerome Rivera, por decisão unânime, Francisco perdeu em julho para o canadense Malcolm Gordon, também por pontos. O cartel do paraense é de 12 vitórias, quatro derrotas e um empate.

Já Jake faz a estreia no UFC. O inglês finalizou o norte-americano Mitch Raposo no Contender Series e ganhou um contrato com a organização. Hadley está invicto no MMA com um cartel de oito vitórias em oito lutas.

O evento ainda terá o britânico Jack Shore contra o russo Umar Nurmagomedov, primo do ex-campeão Khabib Nurmagomedov, em duelo pelo peso-galo.