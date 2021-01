Francisco ‘Sniper’ Figueiredo estreia com vitória no UFC

Francisco ‘Sniper’ Figueiredo venceu, na sua estreia no UFC, por decisão unânime, o norte-americano Jerome Rivera. A luta foi realizada dia 20, nesta quarta-feira.

O paraense conseguiu anular as possibilidades de ataque do seu adversário - foram apenas sete golpes significativos ao longo da luta.

“Queria finalizar, mas acabei cansando um pouco no 1º round. Garanto que, na próxima, vou nocautear ou finalizar, como gosto de fazer”, disse à reportagem do UFC Brasil após a vitória.

Depois da vitória sobre o americano, o cartel do paraense aumentou para 12-3, além do empate e uma luta sem resultado.