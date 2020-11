Irmã da campeã Valentina 'rouba a cena' e fatura quase R$ 270 mil em bônus por desempenho no UFC 255

Realizado no último sábado (21), em Las Vegas, nos Estados Unidos, o UFC 255 teve uma "Shevchenko" premiada com o bônus de "Performance da Noite", mas não se trata da campeã peso-mosca Valentina, que manteve o cinturão ao derrotar Jennifer Maia no co-main event, e sim de sua irmã, Antonina Shevchenko. Também atleta da divisão até 57kg, a lutadora do Quirguistão superou a brasileira Ariane Lipski por nocaute técnico no segundo round e foi uma das contempladas pelo bônus de US$ 50 mil.

Quem também faturou a mesma quantia em dinheiro Joaquin Buckley. O peso-médio americano, que já havia impressionado com o nocaute espetacular sobre Impa Kasanganay em outubro, voltou a dar show e, dessa vez, superou Jordan Wright por nocaute no segundo assalto, emplacando sua segunda vitória consecutiva na organização.

Responsáveis por fazer o duelo de abertura do UFC 255, Sasha Palatnikov e Louis Cosce também foram premiados com o bônus de 50 mil dólares, mas por terem feito a "Luta da Noite". O duelo, que foi bem movimentado e empolgou os fãs de MMA, terminou com vitória de Sasha por nocaute técnico no terceiro e último round. O atleta da divisão meio-médio, radicado em Hong Kong, fez sua estreia na organização em grande estilo.

RESULTADOS COMPLETOS:

UFC 255UFC Apex, em Las Vegas (EUA)Sábado, 21 de novembro de 2020

Card principalDeiveson Figueiredo finalizou Alex Perez com uma guilhotina no 1RValentina Shevchenko derrotou Jennifer Maia por decisão unânime dos juradosTim Means derrotou Mike Perry por decisão unânime dos juradosKatlyn Chookagian derrotou Cynthia Calvillo por decisão unânime dos juradosPaul Craig derrotou Mauricio Shogun por nocaute técnico no 2R

Card preliminarBrandon Moreno derrotou Brandon Royval por nocaute técnico no 1RAntonina Shevchenko derrotou Ariane Lipski por nocaute técnico no 2RAlan Jouban derrotou Jared Gooden por decisão unânime dos juradosKyle Daukaus derrotou Dustin Stoltzfus por decisão unânime dos juradosNicolas Dalby derrotou Daniel Rodriguez por decisão unânime dos juradosJoaquin Buckley derrotou Jordan Wright por nocaute no 2RSasha Palatnikov derrotou Louis Cosce por nocaute técnico no 3R