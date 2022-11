Hornets x 76ers: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (23/11) pela NBA

As equipes Charlotte Hornets x Philadelphia 76ers disputam nesta quarta-feira (23/11) a temporada regular da NBA. O jogo começará às 21h no Spectrum Center, em Charlotte, Carolina do Norte. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Hornets x 76ers ao vivo?

A partida Hornets x 76ers pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming NBA League Pass, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como Hornets x 76ers​ chegam para o jogo?

Hornets estão em 14° lugar na Conferência Leste e somam 4 vitórias e 14 derrotas.

Já 76ers ocupam a 7° posição da mesma conferência com 9 vitórias e 8 derrotas.

FICHA TÉCNICA

Charlotte Hornets x Philadelphia 76ers

NBA

Local: Spectrum Center, em Charlotte, Carolina do Norte

Data/Horário: 23 de novembro de 2022, 21h