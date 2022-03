Heat x Rockets: veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (07/03), pela NBA

A bola vai subir para Miami Heat x Houston Rockets às 21h30 (horário de Brasília) desta segunda-feira (07/03), pela rodada regular da NBA. O duelo ocorrerá na FTX Arena, em Miami, Estados Unidos da América. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Miami Heat x Houston Rockets ao vivo?

A partida Miami Heat x Houston Rockets pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pelo canal de streaming Star+, às 21h30 (horário de Brasília).

Como Miami Heat x Houston Rockets​ chegam para o jogo?

O Heat é o líder do leste, com 43 viórias e 22 derrotas. Já os Rockets são os lanternas do oeste, com 16 vitórias e 48 derrotas. Os dois times já se enfrentaram nesta temporada 2021/22, em Houston, e o time de Miami ganhou por 120 a 110.

Possíveis escalações

Miami Heat: P.J. Tucker, Gabe Vincent, Duncan Robinson, Jimmy Butler e Bam Adebayo

Houston Rockets: Jae'Sean Tate, Kevin Porter, Jalen Green, Eric Gordon, Christian Wood

Ficha técnica

Miami Heat x Houston Rockets

National Basketball Association

Local: FTX Arena, em Miami, Flórida

Data/Horário: 07 de março de 2022, às 21h30