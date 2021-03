Handebol: paraense Rogério Moraes garante presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Tem paraense nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Rogério Moraes garantiu o passaporte pela seleção brasileira de handebol masculino que foi segunda colocada no pré-olímpico de Podgorica, em Montenegro.

A vaga brasileira veio por conta da vitória da Noruega sobre a Coreia do Sul no jogo realizado no domingo (14), à noite. Neste mesmo dia, o Brasil venceu o Chile por 26 a 24, de virada, resultado que lhe colocou à porta das olimpíadas. Na partida, Rogerio anotou dois gols.

Natural de Abaetetuba, revelado pelo clube Palmeira, Rogério joga no handebol europeu há bastante tempo. Atualmente defende o Veszprém, da Hungria. “Realmente é uma felicidade para nós, paraenses, ver um atleta papa-chibé participar de uma olimpíada, sonho de qualquer atleta. O Rogério consegue alcançar seu sonho. Estamos de parabéns pelo sucesso dele”, disse Fabricio Moju, presidente da Federação Paraense de Handebol.

Brasil x Chile

No primeiro tempo, o Brasil não atuou da forma como era esperada O time não conseguia defender nem atacar bem e permitiu que o Chile abrisse seis gols de diferença. Nem mesmo a boa performance de Dutra impediu algo. Parecia o filme da eliminação para o mesmo Chile no Pan-Americano de Lima parecia se repetir.

Na segunda etapa, o Brasil voltou ‘comendo a bola’. Mais organizados em todos os setores, os jogadores brasileiros aos poucos foram tirando a diferença de seis gols do primeiro tempo.

“O time entrou desconcentrado e o Chile jogou muito bem o primeiro tempo. Era o jogo da vida deles. Algumas vezes, a tática deixa desejar pelo nervosismo, mas a entrega compensa e nisso todos foram muito bem. O Léo fez uma grande partida com ajuda dos companheiros e agora estamos com o dever esta cumprido”, afirmou o técnico Marcus Tatá.