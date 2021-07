Governo do Estado patrocina o atleta mirim que vendia chocolate na praia para bancar torneio

O jovem atleta Ilan Figueiredo, de 11 anos, recebeu hoje (18) do governador do Estado, Helder Barbalho, R$ 9.900,00 em patrocínio. Além do dinheiro, o lutador mirim recebeu equipamentos como tatame e kimono e representou as famílias de Salinas que receberam o Sua Casa, auxílio para a construção de residências.

O menino Ilan viralizou nas redes sociais depois de aparecer vendendo chocolate na praia, para ir disputar o Campeonato Norte-Nordeste de jiu-jitsu, marcado para os dias 24 e 25 deste mês, em São Luís (MA).