Ginasta Rebeca Andrade ganha própria versão da boneca Barbie

Um dos maiores nomes da ginástica brasileira atualmente, Rebeca Andrade está entre os nove atletas que foram homenageadas e ganharam uma versão da boneca Barbie com sua imagem. A fabricante Mattel está aproveitando para divulgar os modelos antes dos Jogos Olímpicos de Paris, e anunciou as versões das atletas nesta quarta-feira (22/5). No entanto, as bonecas não serão comercializadas.

As bonecas de cada atleta carregam detalhes marcantes dos esportes que as atletas praticam, além de acessórios específicos.

As outras figuras que também terão suas próprias versões da boneca serão: a tenista americana Venus Williams, a nadadora italiana Federica Pellegrini, a jogadora de futebol canadense Christine Sinclair, a atleta espanhola de paratriatlo Susana Rodriguez, a ginasta mexicana Alexa Moreno, a boxeadora francesa Estelle Mossely, a jogadora de futebol australiana Mary Fowler, e a velocista polonesa Ewa Swoboda.

Com os 65 da boneca Barbie celebrados neste ano, a chefe global de bonecas Mattel, Krista Berger, revelou que o objetivo das bonecas é reconhecer o impacto do esporte na autoconfiança de meninas ao redor do mundo.

“Ao destacar essas atletas inspiradoras e suas histórias, esperamos defender a crença de que todas as meninas merecem a oportunidade de perseverar em suas paixões e transformar seus sonhos em realidade, declarou.