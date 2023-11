Rebeca Andrade e Guilherme Costa são indicados ao prêmio de melhores do Pan

A Panam Sports anunciou na última sexta-feira (24) os indicados para o prêmio da entidade, onde serão escolhidos os melhores atletas das Américas em 2023. O prêmio Panam Sports é dividido em 13 categorias diferentes, que incluem mais de 50 dos melhores atletas e países que participaram da 19ª edição dos Jogos Pan-Americanos em Santiago, Chile.

O Brasil tem dois representantes nos principais prêmios, o nadador Guilherme Costa, 25 anos, está entre os indicados no masculino e a ginasta Rebeca Andrade, 24 anos, no feminino.

O nadador conquistou quatro medalhas de ouro no Pan de Santiago e quebrou dois recordes pan-americanos no Chile enquanto Rebeca faturou duas medalhas de ouro e duas de prata, além de encantar o mundo com uma execução de um salto quase perfeito, que lhe rendeu o ouro em Santiago. Além desta categoria, Rebeca concorre ao prêmio 'gerador de mudanças', que será dado ao atleta que ajuda a inspirar jovens em seu país e no continente

Além destes dois atletas, A seleção de vôlei concorre a melhor seleção masculina e a de Handebol concorre a melhor seleção feminina; Miguel Hidalgo do triatlo e Maria Eduarda Alexandre da ginástica rítmica concorrem na categoria legado Cali 2021 de melhor atleta jovem. O Brasil concorre também ao prêmio de melhor rendimento de país em Santiago e Thiago Pereira concorre a lenda pan-americana.

A votação será popular, ou seja, é só acessar o site oficial da Panam Sports e escolher os seus atletas preferidos até o dia 5 de dezembro. Os vencedores serão anunciados em uma premiação em Miami no dia 9 de dezembro.