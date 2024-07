Ginasta japonesa é retirada dos Jogos Olímpicos após beber e fumar em idade ilegal

A ginasta japonesa Shoko Miyata foi retirada dos Jogos Olímpicos de Paris pela Associação Japonesa de Ginástica (JGA). A atleta, que era a capitã da seleção feminina de ginástica do Japão, foi punida por beber e fumar fora da idade legal prevista no país asiático.

No Japão, a idade legal para consumir bebida alcoólica e fumar é de 20 anos, e Miyata só tem 19 anos. Além da ilegalidade, o código de conduta da JGA proíbe ginastas de consumirem as substâncias durante as atividades da equipe, independentemente da idade.

"Ambas as partes discutiram o assunto e decidiram retirar (Miyata) dos Jogos Olímpicos", afirmou o diretor-executivo da JGA, Kenji Nishimura, em coletiva de imprensa.

Ainda de acordo com Nishimura, a atleta teria cedido a pressão das metas competitivas estabelecidas. O incidente com cigarros teria ocorrido em Tóquio, e com a bebida alcoólica na vila do Centro de Treinamento Nacional do Japão.

A atleta ainda não comentou o caso publicamente. Miyata foi medalhista de bronze no Mundial de Ginástica em 2022, e era um dos grandes destaques do time olímpico do Japão, onde faria sua estreia para tentar conquistar a primeira medalha do país.