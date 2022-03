Gabriel Medida é internado em São Paulo, onde fará cirurgia; veja

O surfista Gabriel Medina deu entrada nesta quinta-feira, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde fará uma cirurgia para correção de um desvio do septo nasal, com o objetivo de melhorar a respiração. A assessoria de imprensa do atleta confirmou a informação.

O próprio atleta chegou a publicar um stories, no Instagram, onde apareceu sem barba e bigode, justamente para enfrentar o procedimento cirúrgico. A previsão de alta é para esta quinta-feira. Medina divulgou recentemente nas suas redes sociais que fará uma pausa na carreira.

“2021 foi um ano incrível pra mim, conquistei meu maior sonho como surfista que era me tornar tricampeão mundial. Era uma parada intocável pra mim. No ano passado, vivi uma montanha russa de emoções dentro e fora da água, o que afetou muito minha saúde mental e física. Decidi que não viajarei para o Hawaii e vou tirar um tempo para que eu possa me recuperar mental e fisicamente“, disse.