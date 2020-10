Futsal: Paysandu joga partida decisiva para evitar eliminação precoce

Num paralelo entre o futebol profissional e o futsal do Paysandu, pode-se avaliar que a situação de ambos são preocupantes. Se na Série C o Papão amarga um sétimo lugar no grupo A, já no campeonato de bola pesada o bicolor está sob risco de ser eliminado ainda na primeira fase da competição.

A posição no futsal, contudo, pode ter novo rumo em favor da equipe alviceleste. Para isso acontecer, basta o Paysandu vencer o time da Shouse no confronto desta quinta-feira (20) na quadra de esportes dos Capuchinhos, a partir das 19h15.

O bicolor é penúltimo colocado do grupo C com 4 pontos. A Shouse lidera o grupo com 10. O jogo nos Capuchinhos segue os protocolos de saúde, sendo vedada presença do torcedor.

Santa Izabel

Na cidade de Santa Izabel, no ginásio municipal o Cruzeiro, representante local, recebe a Tuna pelo grupo D, em jogo marcado para às 21h. A lusa é segunda colocada com sete pontos. O Cruzeiro soma um.