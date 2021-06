Futsal: Juventude de Santarém encara time de Mato Grosso pela Copa do Brasil

O Esporte Clube Juventude Futsal, de Santarém, campeão da Copa Norte de 2020, representante paraense na Copa do Brasil de futsal adulto, têm amistoso programado para domingo (6) em Rurópolis, no Ginásio Poliesportivo Dr. Almir Gabriel, diante do Sport Rurópolis, às 10h30. A partida é preparativa para o torneio nacional.

Este será o segundo amistoso do time dos últimos dias. A última quinta-feira (3) o Juventude goleou o Trovão por 8 a 2. Os gols foram marcados por Adriano Lino (2), André Barata, Lazoba, Bruno Rato, Ney, Lucão e Claydir. Nenê e Lucas descontaram para os convidados. O jogo aconteceu no ginásio do Colégio Dom Amando, no centro de Santarém.

“Foi uma análise bastante positiva para nós. Estamos produzindo o que a competição no exige. Estamos dentro do planejamento. O time vem se comportando bem. O desempenho técnico está num nível acima do aceitável. Estamos numa expectativa muito forte para os jogos com o Grupo Santos”, comentou o técnico Sidney Medeiros.

O Juventude viaja quarta-feira (9) para o Mato Grosso para os jogos das oitavas de final contra o Grupo Santos, nos dias 11 e 12, em Lucas do Rio Verde. Os jogos serão disputados às 9h.

Os atletas relacionados pelo técnico Sidney Medeiros são: Saraiva, Raphael e Vanderson Zuco, goleiros, Bruno Rato, Lazoba, Adriano Lino, Claydir, André Barata, Lucão, Anderson Belém, Juninho, Diego, Allef, Ney, Anderson Coca.