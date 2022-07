Fórmula 1: Sprint Race, situação do campeonato e como as equipes chegam para o GP da Áustria

A temporada 2022 da Fórmula 1 chega na sua metade do campeonato no GP da Áustria. O circuito de Spielberg, o Red Bull Ring, casa dos taurinos, será palco da segunda sprint race do ano e é o cenário ideal para que a Red Bull e Max Verstappen confirmem o seu favoritismo. Neste final de semana, um único piloto pode ganhar 34 pontos.

Circuito

O circuito Red Bull Ring é relativamente curto, com 4.318 m, com apenas 10 curvas. Na corrida, serão 71 voltas. Para a prova, a previsão é de chuva.

Sprint Race

Desde a temporada passada, a Fórmula 1 começou a testar um jeito diferente de fazer a classificação para as provas. Em alguns circuitos, ocorre a sprint race, que como o nome já diz, é uma corrida mais curta, normalmente com 24 voltas. Diferentemente de 2021, este ano, o vencedor da prova ganhará oito pontos e os oito primeiros pontuam.

Assim, com o campeonato, de certa forma, mais competitivo, todos os pontos são muito importantes para os pilotos. Na sexta-feira (8), ocorreu a classificação para a sprint. Max Verstappen, da Red Bull, ficou com a pole, seguido por Charles Leclerc e Carlos Sainz da Ferrari. A grande decepção do dia foi a Mercedes, que teve Lewis Hamilton (e largará em 10º) e George Russell (que conseguiu uma volta boa e ficou em 5º) batendo.

Como as equipes chegam

Red Bull

Apesar de não ter vencido em Silverstone, a Red Bull vai correr em casa e com os melhores. A equipe austríaca ainda tem que se preocupar com a falta de confiabilidade do RB18, já que a equipe tem sofrido desde o início da temporada com as quebras de motores e perda de potência. No entanto, Max Verstappen, líder do campeonato, segue sendo o favorito e dominou o treino livre 1 e a qualy para a sprint race.

Ferrari

O GP da Áustria é a chance da Ferrari se recuperar e colocar, de fato, os seus pilotos na briga pelo campeonato. Porém, muito mais do que os problemas com motores ou desenvolvimento dos carros, a equipe italiana tem uma dificuldade maior: desenvolver estratégias.

Desde o início da temporada a equipe vem se complicando por causa de decisões erradas. Por exemplo, em Silverstone, Charles Leclerc perdeu a corrida e nem sequer ficou no pódio porque o time não o chamou para trocar os pneus. Carlos Sainz trocou os compostos e ficou mais confortável para brigar pela posição depois do safety car.

Com isso, o clima não ficou muito bom entre Leclerc, que era um dos favoritos ao título deste ano, e a equipe. Assim, a grande questão desse final de semana é como a Ferrari vai se comportar, porque carro bom o time tem para brigar pelo campeonato.

Mercedes

A Mercedes foi com um pacote de atualizações para Silverstone que deu muito certo. Lewis Hamilton conseguiu um terceiro lugar e ficou satisfeito com o resultado. A equipe alemã quase não apresentou quiques e chegou na Austrália confiante de que o final de semana ia ser bom.

No entanto, após saírem bem no treino livre 1, na qualificação para a sprint, ambos os pilotos do time bateram e esfriaram a euforia do time. Ou seja, o final de semana será de recuperação, especialmente para Hamilton que tentar ficar entre os 5 primeiros na sprint race para largar bem no domingo.

Outros

No treino livre 1, Lando Norris, da McLaren, teve um problema no motor [Mercedes] e teve de trocá-lo. Apesar disso, o inglês não será punido porque a troca foi por um antigo e não novo.

Já Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, largará em último na corrida do domingo. O finalandes também teve problemas no motor [Ferrari] e decidiu trocar por um novo, que dá a punição.

Agenda

Neste sábado (9), ocorre o treino livre 2, a partir das 7h. Já às 11h30 começa a sprint race, que definirá o grid de largada para a corrida do domingo (10), que inicia às 10h.

Classificação dos pilotos

M. Verstappen - Red Bull - 181

S. Perez - Red Bull - 147

C. Leclerc - Ferrari - 138

C. Sainz Jr. - Ferrari - 127

G. Russell - Mercedes - 111

L. Hamilton - Mercedes - 93

L. Norris - McLaren - 58

V. Bottas - Alfa Romeo - 46

E. Ocon - Alpine - 39

F. Alonso - Alpine - 28

P. Gasly - AlphaTauri - 16

K. Magnussen - Haas - 16

D. Ricciardo - McLaren - 15

S. Vettel - Aston Martin - 13

Y. Tsunoda - AlphaTauri - 11

G. Zhou - Alfa Romeo - 5

M. Schumacher - Haas - 4

A. Albon - Williams - 3

L. Stroll - Aston Martin - 3

N. Latifi - Williams - 0

N. Hulkenberg - Aston Martin - 0

Equipes

Red Bull - 328

Ferrari - 265

Mercedes - 204

McLaren - 73

Alpine - 67

Alfa Romeo - 51

AlphaTauri - 27

Haas -20

Aston Martin - 18

Williams -3