Remo terá 38 atletas em campeonato de natação; Paysandu apenas um

A Federação Paraense de Desportos Aquáticos [FPDA] promove nesta sexta-feira (13) e sábado (14) o II Festival Aquático de Mirim ao Sênior. A disputa será toda realizada no parque aquático do Clube do Remo da sede social, na Avenida Nazaré, 962, bairro Nazaré.

A primeira começa às 18h30 de sexta-feira (13) com o aquecimento dos atletas a partir das 17h. Já no sábado (14), as edições serão às 8h e às 14h. Os vencedores de cada prova ganham medalhas. O festival tem a participação de 83 nadadores. O Clube do Remo conta com o maior número de atletas: são 38. A Associação Ronaldo Costa vem com 23. A Tuna Luso estará representada com 21 atletas e o Paysandu terá apenas um atleta.

O festival, segundo do diretor técnico da federação, Glauco Silva, segue com todo protocolo de saúde no combate ao vírus da covid-19. “Estamos seguindo toda norma de prevenção à pandemia”, aponta. Glauco ainda garante que até o final do ano mais dois eventos serão realizados para fechar o calendário da federação que, por conta do novo coronavírus, teve sua temporada prejudicada.