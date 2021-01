Fepafa reúne clubes para elaborar calendário do futebol americano paraense de 2021

No dia 15 será data especial para à Federação Paraense de Futebol Americano [Fepafa] que apresentará da nova diretoria, além da integração do Flag Football, Regimento de taxas para temporada de 2021 e mais o programa de isenção para praticante de baixa renda.

Os clubes filiados estão convocados para reunião de Assembleia Geral Extraordinária ´por meio do edital assinado pelo presidente Adilson de Lima Matos.

A primeira convocação às 19h com a maioria absoluta de seus membros, ou em segunda convocação com qualquer número de presentes, a partir das 19h30.

“Estamos nos preparando para agir em 2021, pois em 2020 nada fizemos por conta da pandemia da Covid-10. Nesta reunião iremos definir calendário e todo planejamento do nosso futebol americano”, contou Adilson.

O futebol americano paraense tem como participantes: Vingadores, Remo Lions, Paysandu Lobos. Belém Titans, Castanhal Yellow Blacks e New Tigers. A equipe dos Vingadores ganhou o título de 2019.

Luto

A Fepafa emitiu nota se solidarizando com os familiares do atleta Darllan Santiago Leal, da equipe do Lobos Futebol Americano, nesta segunda-feira (4). Darlan, 34 anos, foi vítima de um infarto fulminante. “Neste momento de dor, a Fepafa se solidariza com seus familiares e amigos, e expressa as mais sinceras condolências pela perda irreparável do atleta Darllan”, escreveu Adilson Matos, presidente.